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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:24
zРадио написав: airmax78 написав: Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
Такие объявяления убеждают меня что мы на локальном пике от которого путь только вниз. А МХЗ - это наше новое дно к которому будем стремиться.
На МХЗ остановится только то, чему ты в порыве своих растишичьих то ли желаний, то ли фобий приписал двукратный рост. Все остальное вернется к ценам 2017-го вследствие роста стоимости доллара, который начался в ноябре
Я СОГЛАСНЫЙ!!! Скорее бы!
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:44
airmax78 написав:
Я СОГЛАСНЫЙ!!! Скорее бы!
Прелесть продал, или решил в ней жить?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:50
zРадио написав:
Держи рядом с собой огнетушитель, когда читаешь меня - тебе все сложнее не подгорать
zРадио написав:
Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
Я правильно зрозумів що новий прогноз це через 7 років? Ти якось після бану нерозбірливо пишеш.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:53
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
vitaliian написав:
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58
Долярчик написав:
депоставки по гривні впали і ще впадуть
полгода-год и они снова вырастут.
VladPL написав:
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:41
Faceless написав:
xio13 написав:Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Frant написав:
Додано: Суб 14 січ, 2017 18:59
Влітку курс буде мінімум 32-33.
Гривнева ЗП - у більшості буде без змін.
Черговий виток вниз.
Frant написав:
Нед 25 жов, 2015 14:28
Faceless написав:
Ну давайте на віртуальну, а може потім переформатуємо у реальну, мені не шкода. Умова - до кінця літа медіана від Бараки покаже чи не покаже цифру 39000 -15% = 33150 або нижче.
10% - це 35 100,
15% - це 33 150.
Фіксуємо.
перевірка - 31 серпня 2016 року.
flyman написав:
Додано: Вів 04 лис, 2014 17:52
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:58
Первый написав:
Ти якось після бану
нерозбірливо пишеш.
Злорадствуешь? Меня подвела привычка отвечать на чужие провокации. Больше не буду )
PS: Фейслесс, себя тоже процитируйте. Интересно ведь
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:00
zРадио написав: Первый написав:
Ти якось після бану
нерозбірливо пишеш.
Злорадствуешь? Меня подвела привычка отвечать на чужие провокации. Больше не буду )
PS: Фейслесс, себя тоже процитируйте. Интересно ведь
Там есть и мой прогноз, но я не помню, Барака давал результаты или нет. Если что - вышлю Франту подарок
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят выше бюджетного дефицита
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:08
zРадио написав: Первый написав:
Ти якось після бану
нерозбірливо пишеш.
Злорадствуешь? Меня подвела привычка отвечать на чужие провокации. Больше не буду )
PS: Фейслесс, себя тоже процитируйте. Интересно ведь
Ні. По-людськи спитав у тебе про які періоди йде мова. У відповідь отримав що у мене десь щось підгорає і пораду придбати вогнегасник
Про які роки мова?
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 20 гру, 2021 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:12
airmax78 написав: Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
Такие объявления убеждают меня что мы на локальном пике от которого путь только вниз. А МХЗ - это наше новое дно к которому будем стремиться
, но еще не факт что придем.
думаю что увы уже не придем
это как сейчас вспоминаются цены начала 00х, ну вот же они были...
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:13
Первый написав: zРадио написав: Первый написав:
Ти якось після бану
нерозбірливо пишеш.
Злорадствуешь? Меня подвела привычка отвечать на чужие провокации. Больше не буду )
PS: Фейслесс, себя тоже процитируйте. Интересно ведь
Ні. По людські у тебе спитав про які періоди йде мова. У відповідь отримав що у мене десь щось підгорає і пораду придбати вогнегасник
Про які роки мова?.
Про 22-й. Ноябрь - первая ласточка (начало тейперинга). С середины января - вторая (ускорение тейперинга). Во 2-м кв.- третья (первое поднятие Fed funds rate). Окно дешевого доллара и дорогих активов закрывается на годы. Впереди - борьба рекордной за последние 40 лет инфляцией. Я ж написал, будет детальный пост. На валютной ветке, не здесь
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