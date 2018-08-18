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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:21
zРадио написав:
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:40
Faceless написав:
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
vitaliian написав:
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58
Долярчик написав:депоставки по гривні впали і ще впадуть
полгода-год и они снова вырастут.
А нічо так
А УСПІХ завжди там...
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:46
Добрый вечер! Читаю ваш топик уже давно без регистрации. Я не очень умный, поэтому как голову ни ломал, что такое МХЗ расшифровать не смог. Догадываюсь, наверное МХ = мартовский хай (тот который в 2020 был)?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:03
Faceless написав:
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
flyman написав:
Додано: Вів 04 лис, 2014 17:52
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.
2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:00
zРадио написав:
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита
А что, сейчас из бюджета субсидируются тарифы на тепло для коммерческих потребителей, то есть, для бизнеса?
Или Вы имели ввиду, что с МВФ согласован отказ от субсидирования тарифов на отопление для частных потребителей?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:08
Котангенс написав:
Добрый вечер! Читаю ваш топик уже давно без регистрации. Я не очень умный, поэтому как голову ни ломал, что такое МХЗ расшифровать не смог. Догадываюсь, наверное МХ = мартовский хай (тот который в 2020 был)?
Никто не думал в марте 2020, что это пик цен на КРЖН, кроме Зрадио. Поэтому "мартовский хай" 2020 года и назвали в его честь. От тех хаев мы должны были плавно спарапланировать на 20-40%. По факту - удвоились. Теперь с ностальгией их вспоминаем.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:20
Автокоммуникация на ветке доставляет. Старожилы, подскажите по опыту осени 2008-го и весны 2014-го - дальше будет только хуже?
PS: artlife
, да, имел в виду второе
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:39
flyman написав: Faceless написав:
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
flyman написав:
Додано: Вів 04 лис, 2014 17:52
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.
2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?
Там посилання є на весь пост, щоб зрозуміти прогноз повністю, цитую:
Faceless написав: flyman написав:
на той період, який Ви вказували, чи вже забули?
Я вказував на період від 5 років і більше.
Стагнації ще на 5 років з падінням цін на КРЖН не буде з вирогідністю 95%
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.
То що там з 5 років після 2014?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:40
zРадио написав:
Автокоммуникация на ветке доставляет. Старожилы, подскажите по опыту осени 2008-го и весны 2014-го - дальше будет только хуже?
PS: artlife
, да, имел в виду второе
Ветка появилась только в сентябре 2009. Будет не хуже, будет просто иначе.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:41
Успіх написав: Faceless написав:
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
vitaliian написав:
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58
полгода-год и они снова вырастут.
А нічо так
А УСПІХ завжди там...
Хотів би сказати, де...
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