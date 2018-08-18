RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9117911891199120>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:21

  zРадио написав:Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита


Припустимо так і буде.

Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.

Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Первый
 
Повідомлень: 16599
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:40

А хто молодець? ;)

  Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:

  vitaliian написав:Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58
  Долярчик написав:депоставки по гривні впали і ще впадуть
полгода-год и они снова вырастут.

А нічо так :D
А УСПІХ завжди там... :wink:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 18.03.21
Подякував: 70 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый вечер! Читаю ваш топик уже давно без регистрации. Я не очень умный, поэтому как голову ни ломал, что такое МХЗ расшифровать не смог. Догадываюсь, наверное МХ = мартовский хай (тот который в 2020 был)?
Котангенс
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:03

  Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:

  flyman написав:Додано: Вів 04 лис, 2014 17:52
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.

2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:00

  zРадио написав:Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита


А что, сейчас из бюджета субсидируются тарифы на тепло для коммерческих потребителей, то есть, для бизнеса?

Или Вы имели ввиду, что с МВФ согласован отказ от субсидирования тарифов на отопление для частных потребителей?
artlife
 
Повідомлень: 628
З нами з: 07.10.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:08

  Котангенс написав:Добрый вечер! Читаю ваш топик уже давно без регистрации. Я не очень умный, поэтому как голову ни ломал, что такое МХЗ расшифровать не смог. Догадываюсь, наверное МХ = мартовский хай (тот который в 2020 был)?

Никто не думал в марте 2020, что это пик цен на КРЖН, кроме Зрадио. Поэтому "мартовский хай" 2020 года и назвали в его честь. От тех хаев мы должны были плавно спарапланировать на 20-40%. По факту - удвоились. Теперь с ностальгией их вспоминаем.
airmax78
 
Повідомлень: 40061
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:20

Автокоммуникация на ветке доставляет. Старожилы, подскажите по опыту осени 2008-го и весны 2014-го - дальше будет только хуже? :mrgreen:

PS: artlife, да, имел в виду второе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11912
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2942 раз.
Подякували: 6409 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:

  flyman написав:Додано: Вів 04 лис, 2014 17:52
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.

2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?


Там посилання є на весь пост, щоб зрозуміти прогноз повністю, цитую:

  Faceless написав:
  flyman написав:на той період, який Ви вказували, чи вже забули?

Я вказував на період від 5 років і більше.
Стагнації ще на 5 років з падінням цін на КРЖН не буде з вирогідністю 95%

Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.

То що там з 5 років після 2014?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30694
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1300 раз.
Подякували: 7378 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Автокоммуникация на ветке доставляет. Старожилы, подскажите по опыту осени 2008-го и весны 2014-го - дальше будет только хуже? :mrgreen:

PS: artlife, да, имел в виду второе

Ветка появилась только в сентябре 2009. Будет не хуже, будет просто иначе.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30694
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1300 раз.
Подякували: 7378 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:

  vitaliian написав:Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58
полгода-год и они снова вырастут.

А нічо так :D
А УСПІХ завжди там... :wink:
Хотів би сказати, де...
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30694
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1300 раз.
Подякували: 7378 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9117911891199120>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4039725
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 384542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30557
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.