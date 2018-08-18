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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:43
Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
По полтораста они уходят или висят?
Это уже 2008й год по ценам?
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