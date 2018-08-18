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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:43
Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
По полтораста они уходят или висят?
Это уже 2008й год по ценам?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 03:17
Первый написав: zРадио написав:
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
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