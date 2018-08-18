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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9117911891199120

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:43

  Ekran написав:вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл

народ, что происходит то?

По полтораста они уходят или висят?
Это уже 2008й год по ценам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 03:17

  Первый написав:
  zРадио написав:Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита


Припустимо так і буде.

Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.

Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?


Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:33

quote="5359250:Faceless"
============

flyman написав:
  Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:

2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?


Там посилання є на весь пост, щоб зрозуміти прогноз повністю, цитую:

  Faceless написав:
  flyman написав:на той період, який Ви вказували, чи вже забули?

Я вказував на період від 5 років і більше.
Стагнації ще на 5 років з падінням цін на КРЖН не буде з вирогідністю 95%

Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.

То що там з 5 років після 2014?

======

Покупка цоколя оКРЖН на дні у 2015 і ще через кілька років оточення Києва кавалірками по основним напрямам ШРТ.
5 років горизонту закінчилося у 2019.
Не зрозуміло, що хотів Фейслес показати викопавши прогноз 2014 року?
Що я був правий?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:34

  airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ
Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.


Чья бы корова мычала. Так что шеколадный гетьман оказываеться в бегах уже за покупку угля в разных терорестических организациях. Государственный претупник оказываеться.
Надеюсь заберут фабрику Карла Маркса и продадут Ferero. Украинцы начнут есть нормальный шоколад как европейцы.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 07:44

  antey1969 написав:Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют.
Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.


За каждый км. который вы покрываете по дорогу на учебу или работу вы можете списать определенную суму в налоговой декларации. Очень удобно.
Я пока учился и подрабатывал не заплатил ни копейки налогов. Все списал на прожиточный минимум и разные расходы.
Ну этими мелочами шеколадным гетьманам не присатло заниматься.
Легче конфетные фабрики воровать с государственной собственности и финанасировать терорестические организации.
Хомякоид
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