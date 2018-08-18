Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -. Як ще? Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя? Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Faceless написав:Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?
Там посилання є на весь пост, щоб зрозуміти прогноз повністю, цитую:
Faceless написав:
flyman написав:на той період, який Ви вказували, чи вже забули?
Я вказував на період від 5 років і більше. Стагнації ще на 5 років з падінням цін на КРЖН не буде з вирогідністю 95%
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст. Прогноз в $.
То що там з 5 років після 2014?
======
Покупка цоколя оКРЖН на дні у 2015 і ще через кілька років оточення Києва кавалірками по основним напрямам ШРТ. 5 років горизонту закінчилося у 2019. Не зрозуміло, що хотів Фейслес показати викопавши прогноз 2014 року? Що я був правий?
airmax78 написав:Почитал сегодня Хомякоида. Во чел упоротый. https://www.youtube.com/watch?v=m6ubT8jQyjQ Надеюсь в день следующих выборов у Хомяка уведут его "старенький велосипед" (на которых, как мы сегодня узнали, передвигаются немцы), и он не доедет.
Чья бы корова мычала. Так что шеколадный гетьман оказываеться в бегах уже за покупку угля в разных терорестических организациях. Государственный претупник оказываеться. Надеюсь заберут фабрику Карла Маркса и продадут Ferero. Украинцы начнут есть нормальный шоколад как европейцы.
antey1969 написав:Авто для немцев опять же средство передвижения. Междугородное автобусное сообщение там не очень, все больше дойчебаном катаются. Ну и авто пользуют. Можно работать в Магдебурге, а жить где-нибудь в Штендале. Потом приложить чеки на бензин в налоговой декларации и получить часть уплаченных за год налогов обратно на свою карту. С хрена бы в таких условиях им не иметь собственное авто.
За каждый км. который вы покрываете по дорогу на учебу или работу вы можете списать определенную суму в налоговой декларации. Очень удобно. Я пока учился и подрабатывал не заплатил ни копейки налогов. Все списал на прожиточный минимум и разные расходы. Ну этими мелочами украинским шеколадным гетьманам не пристало заниматься (вводить немецкие практики в украинское законодательство). Легче конфетные фабрики воровать с государственной собственности и финанасировать терорестические организации.
zРадио написав:Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
не нервничайте. Немцы на зиму мне тоскливо предсказывают продолжение инфляционного банкета. Основные виновники - те же: энергоносители, логистика, упаковка, зарплаты. Думаю, до лета легко продержимся, а там отпуска и затишье. Перед бурей
zРадио написав:Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -. Як ще? Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя? Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Так бизнес тоже не особо готов платить эту "рыночную" цену в 40+ или 50+ грн/куб. Много кто уже встал. У пересичных, особенно на периферии, так не получится, в смысле в спячку залечь. А когда начнутся бунты, вы как будете действовать-из пулеметов по толпе внушать правильное видение или как в Афганистане цепляться за шасси улетающих самолетов? Вариант с субсидиями для 80% населения и выделением на это трети бюджета страны (остальные двух третей как раз хватит на выплату процентов по долгам и дотации пенсионному фонду) рассматривать думаю не стоит.
drevlyanin следующая вовина тысяча может пойти как бонус тем, кто перешёл на э/отопление (на которое ценник тоже поднимут вдвое), а котельни на уголь. Странно что это уже не происходит, нафига народу книги, и так понятно что после запуска сп2 вентиль перекроют.