Додано: Вів 21 гру, 2021 10:12

artlife написав: Первый написав: zРадио написав: Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят

выше бюджетного дефицита Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетятвыше бюджетного дефицита



Припустимо так і буде.



Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.



Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.

Як ще?

Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?

Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі? Припустимо так і буде.Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.Як ще?Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?



Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку. Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

Так бизнес тоже не особо готов платить эту "рыночную" цену в 40+ или 50+ грн/куб. Много кто уже встал. У пересичных, особенно на периферии, так не получится, в смысле в спячку залечь. А когда начнутся бунты, вы как будете действовать-из пулеметов по толпе внушать правильное видение или как в Афганистане цепляться за шасси улетающих самолетов? Вариант с субсидиями для 80% населения и выделением на это трети бюджета страны (остальные двух третей как раз хватит на выплату процентов по долгам и дотации пенсионному фонду) рассматривать думаю не стоит.