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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:43
Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
По полтораста они уходят или висят?
Это уже 2008й год по ценам?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 03:17
Первый написав: zРадио написав:
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 07:33
quote="5359250:Faceless"
============
flyman написав: Faceless написав:
Предлагаю, кстати, небольшую ретроспективу по прогнозистам:
2014 рік, і що хіба в 2015 не впало?
Там посилання є на весь пост, щоб зрозуміти прогноз повністю, цитую:
Faceless написав: flyman написав:
на той період, який Ви вказували, чи вже забули?
Я вказував на період від 5 років і більше.
Стагнації ще на 5 років з падінням цін на КРЖН не буде з вирогідністю 95%
Так із вірогідністю 95% буде падіння, 4% - стагнація, і 1% - ріст.
Прогноз в $.
То що там з 5 років після 2014?
======
Покупка цоколя оКРЖН на дні у 2015 і ще через кілька років оточення Києва кавалірками по основним напрямам ШРТ.
5 років горизонту закінчилося у 2019.
Не зрозуміло, що хотів Фейслес показати викопавши прогноз 2014 року?
Що я був правий?
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2
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:07
Frant написав:
Ціни досягли рівня 2013 - лише в певному сегменті.
Де модні МОПи і силіконові тьйолкі.
Що там хрущі 1960-1970-хх років, їм вже 50-60 років. Вони теж повинні робити x2 за два роки?
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1
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:08
zРадио написав:
Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
не нервничайте. Немцы на зиму мне тоскливо предсказывают продолжение инфляционного банкета. Основные виновники - те же: энергоносители, логистика, упаковка, зарплаты.
Думаю, до лета легко продержимся, а там отпуска и затишье. Перед бурей
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1
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:12
artlife написав: Первый написав: zРадио написав:
Вести с полей, как тут любят выражаться практики: несданным домам Аркады сейчас пересчитывают отопление за ноябрь по 7 тыс грн за Гкал. Де-юре они являются коммерческими, а не частными потребителями. В заселенных домах счет за однушку составляет около 5 тыс, за двушку - около 7. В незаселенных - 1,5 и 2 тыс, соответственно. Это расходы сегодняшнего "рынка", не прийми Кабмин решение искусственно держать тарифы. А ведь месяц не самый холодный. В меморандуме с МВФ на следующий сезон от них положено отказаться. Если газовый спот в Европе существенно не скорректируется, долги за услуги ЖКХ взлетят
выше бюджетного дефицита
Припустимо так і буде.
Це лише Києва стосуватиметься чи й Жмеринки ? Чи це тільки буде в тт, а для решти буде пільгова ціна.
Думаю це вплине на лічильник тепла є/немає. Перші +, другі -.
Як ще?
Чи про що ти? У вишневому можна без опалення, а у кийові нізя?
Чи про те що мешканці хрущів переїдуть у Маямі?
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Так бизнес тоже не особо готов платить эту "рыночную" цену в 40+ или 50+ грн/куб. Много кто уже встал. У пересичных, особенно на периферии, так не получится, в смысле в спячку залечь. А когда начнутся бунты, вы как будете действовать-из пулеметов по толпе внушать правильное видение или как в Афганистане цепляться за шасси улетающих самолетов? Вариант с субсидиями для 80% населения и выделением на это трети бюджета страны (остальные двух третей как раз хватит на выплату процентов по долгам и дотации пенсионному фонду) рассматривать думаю не стоит.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:35
drevlyanin следующая вовина тысяча может пойти как бонус тем, кто перешёл на э/отопление (на которое ценник тоже поднимут вдвое), а котельни на уголь. Странно что это уже не происходит, нафига народу книги, и так понятно что после запуска сп2 вентиль перекроют.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:54
барабашов написав: Ekran написав:
вылез пост в фейсбуке с группы продажа без комиссий
продают 1к 47 метров в жк славутич за 150к долл
народ, что происходит то?
По полтораста они уходят или висят?
Это уже 2008й год по ценам?
там и по 90К висят
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:54
Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. Комментарии про то, что их не видели на улицах оставим на совести пишущих - меня угораздило не оказаться в этих снежных пробках. Но стало интересно - а даже 300 машин это много/мало/столько сколько нужно? Оказалось - в Киеве 2000 км дорог. 300 машин. Москва (это там где станции метро открывают для помпы по 10шт) - 6000 км. Но машин не 900, как могло бы показаться самому лучшему мэру, а 13500. И 60000 коммунальщиков. И мне кажется, что и производительность человека там немного не такой как у нас.
Это я к чему? К тому, что поддержу ККЦ - Кличко и страдать...
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:57
artlife написав:
.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения.
И че делать?
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