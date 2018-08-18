|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:01
drevlyanin написав: artlife написав:
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Так бизнес тоже не особо готов платить эту "рыночную" цену в 40+ или 50+ грн/куб. Много кто уже встал. У пересичных, особенно на периферии, так не получится, в смысле в спячку залечь. А когда начнутся бунты, вы как будете действовать-из пулеметов по толпе внушать правильное видение или как в Афганистане цепляться за шасси улетающих самолетов? Вариант с субсидиями для 80% населения и выделением на это трети бюджета страны (остальные двух третей как раз хватит на выплату процентов по долгам и дотации пенсионному фонду) рассматривать думаю не стоит.
Лучше субсидировать из общего кармана 80% населения, чем 100%. Тем более, думаю, там будет не 80%, а 30-50%.
Чей-то нерентабельный бизнес не может жить за счет бюджета, туда ему и дорога.
Жить по средствам, на свои.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:04
sequence написав: artlife написав:
.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения.
И че делать?
Вы считаете, что лучше субсидировать абсолютно всех, чем 2/3 или 3/4?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:05
striped написав:
Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. ...
Кличко неоднократно и честно высказывался по поводу снега: "Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом
"
это из последнего.
ранее было "Вообще пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть
, потому что его надо убирать"
все по классике, как говорил леня космос "Пусть снег убирает тот, кто его набросал"!
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6180
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 1643 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:09
artlife написав:
..
Вы считаете, что лучше субсидировать абсолютно всех, чем 2/3 или 3/4?
честно говоря, наивно полагаю, что единственным действенным способом избавиться от данного срача - поднять доходы населения. У нас же пока обходятся плавным зажиманием гаек и непонятно, чем и когда это закончится
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6180
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 1643 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:25
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:26
flyman написав:
5 років горизонту закінчилося у 2019.
Не зрозуміло, що хотів Фейслес показати викопавши прогноз 2014 року?
Що я був правий?
То ви вважаєте, що з 2014 по 2019 було падіння? Ну нехай
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30696
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7378 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:27
sequence написав: artlife написав:
..
Вы считаете, что лучше субсидировать абсолютно всех, чем 2/3 или 3/4?
честно говоря, наивно полагаю, что единственным действенным способом избавиться от данного срача - поднять доходы населения. У нас же пока обходятся плавным зажиманием гаек и непонятно, чем и когда это закончится
Понятно, нужно просто поднять всем доходы.
Ну а до тех пор субсидировать из нищего бюджета абсолютно всех - и кто нуждается, и кто не нуждается, правильно?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Faceless написав:
що з 2014 по 2019 було падіння?
Ну, як мінімум, були доступні ціни!👍
А тепер ціни такі, що Максові приховані плінтуса самі по-собі жовтіють і відвалюється)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2286
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:37
artlife написав:
Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8621
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:40
Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела.
Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8621
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1906 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21672
|4039904
|
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
|
|716
|384620
|
|
|16
|30558
|
|