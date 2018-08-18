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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9119912091219122

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:40

  artlife написав:..
Ну а до тех пор субсидировать из нищего бюджета абсолютно всех - и кто нуждается, и кто не нуждается, правильно?

да, правильно.
пока свой газ добывает госконтора из госнедр, наверное, правильно. Они там явно не в убытке, и нет задачи получать за это оверМани, только по причине того, что "в голландии на хабе по 1850".
во всяком случае, так звучит в Конституции "недра принадлежат народу". Когда перепишете Конституцию и распродадите Нафтагаз по запчастям, можно будет говорить по другому. А пока все по закону.
но то уже дискуссия приняла явно оффтопный характер.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:52

  Vlad442 написав:Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела.
Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.

Через два дні зимове сонце стояння, а через тиждень день почне довшати. Скільки тої зими? До нового року тільки буде 3 дні з невеликим морозом. Не бачу причини для паніки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тыс. военных, сосредоточенных на границе, - отчет MI6 Источник: https://censor.net/ru/n3306343
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:10

  flyman написав:
  Vlad442 написав:Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела.
Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.

Через два дні зимове сонце стояння, а через тиждень день почне довшати. Скільки тої зими? До нового року тільки буде 3 дні з невеликим морозом. Не бачу причини для паніки.

Если бы выкатили народу газ и тепло по ценам для промышленности, начался бы бунт и "приди Россия с дешевым газом, мы наелись свободой, хотим как в Белоруссии".
Vlad442
 
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