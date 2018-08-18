Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:.. Ну а до тех пор субсидировать из нищего бюджета абсолютно всех - и кто нуждается, и кто не нуждается, правильно?
да, правильно. пока свой газ добывает госконтора из госнедр, наверное, правильно. Они там явно не в убытке, и нет задачи получать за это оверМани, только по причине того, что "в голландии на хабе по 1850". во всяком случае, так звучит в Конституции "недра принадлежат народу". Когда перепишете Конституцию и распродадите Нафтагаз по запчастям, можно будет говорить по другому. А пока все по закону. но то уже дискуссия приняла явно оффтопный характер.
Vlad442 написав:Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела. Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.
Через два дні зимове сонце стояння, а через тиждень день почне довшати. Скільки тої зими? До нового року тільки буде 3 дні з невеликим морозом. Не бачу причини для паніки.
Vlad442 написав:Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела. Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.
Через два дні зимове сонце стояння, а через тиждень день почне довшати. Скільки тої зими? До нового року тільки буде 3 дні з невеликим морозом. Не бачу причини для паніки.
Если бы выкатили народу газ и тепло по ценам для промышленности, начался бы бунт и "приди Россия с дешевым газом, мы наелись свободой, хотим как в Белоруссии".