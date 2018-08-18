Додано: Вів 21 гру, 2021 13:18

sequence написав: zРадио написав: Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial" Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"

не нервничайте. Немцы на зиму мне тоскливо предсказывают продолжение инфляционного банкета. Основные виновники - те же: энергоносители, логистика, упаковка, зарплаты.

Думаю, до лета легко продержимся, а там отпуска и затишье. Перед бурей не нервничайте. Немцы на зиму мне тоскливо предсказывают продолжение инфляционного банкета. Основные виновники - те же: энергоносители, логистика, упаковка, зарплаты.Думаю, до лета легко продержимся, а там отпуска и затишье. Перед бурей

С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных чем больше жрут расходы, от которых отказаться нельзя, тем меньше остается на покупки, которые отложить можно. Взлет стоимости энергоносителей - это аргумент в пользу уменьшения стоимости недвижимости, а не ее увеличения. Строится менее 1%/год от имеющихся фондов - себестоимость производства для РН неактуальна. Застройщики задают цены на рынке только в условиях растущего спроса. В условиях снижающегося - коллективное бессознательное. На которое с расходами за отопление в 200-400 долларов в месяц будет давить каждый неиспользуемый м2.Впрочем, в многолетние высокие цены на газ я не очень верю. Лишь озвучиваю как один из рисков. Склоняюсь к тому, что ужесточение ДКП ФРС обвалит цены на все сырье, включая газ в Европе. Но этот фактор на КРЖН будет давить еще сильнее - вы сами знаете