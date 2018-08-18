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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:40
artlife написав:
..
Ну а до тех пор субсидировать из нищего бюджета абсолютно всех - и кто нуждается, и кто не нуждается, правильно?
да, правильно.
пока свой газ добывает госконтора из госнедр, наверное, правильно. Они там явно не в убытке, и нет задачи получать за это оверМани, только по причине того, что "в голландии на хабе по 1850".
во всяком случае, так звучит в Конституции "недра принадлежат народу". Когда перепишете Конституцию и распродадите Нафтагаз по запчастям, можно будет говорить по другому. А пока все по закону.
но то уже дискуссия приняла явно оффтопный характер.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:52
Vlad442 написав:
Рост спотовых цен (возможно спекулятивный) это диверсия против Украины. Европа получает газ по прямым контрактам с Газпромом по другим ценам. Цена нефти не взлетела.
Когда решится вопрос будет или не будет война, если не будет, то уже к лету цена на газ вернется к нормальным (с учетом инфляции) цифрам.
Через два дні зимове сонце стояння, а через тиждень день почне довшати. Скільки тої зими? До нового року тільки буде 3 дні з невеликим морозом. Не бачу причини для паніки.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:28
Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин."
P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:44
airmax78 написав:
Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин."
P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
стіни можна було і не оздоблювати, а лишити як стелю в первозданному стані
"пожовкне і відвалеться"
я відчуваю, що цоколь оКРЖН можна здати за 20К грн для цінителів мінімалізму
не знаю як Баффет, але в поцінювачів плінтусів прихованого монтажу вже пердак не те що підгорає, а просить вогнегасника
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:51
flyman Ничего не подгорает и не отваливается. Такие яркие объявы показывают нам лучше любых графиков куда мы спарапланировали за 2 года.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:54
airmax78 написав:flyman
Ничего не подгорает и не отваливается. Такие яркие объявы показывают нам лучше любых графиков куда мы спарапланировали за 2 года.
я би оцінив в 25куе приведену 1К вонючку
аірмакс, а що тягне на модний ПОХ?
чому розглядаєте 1к там?
з інвестиційною ціллю, чи дружина виганяє?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:08
flyman написав: airmax78 написав:flyman
Ничего не подгорает и не отваливается. Такие яркие объявы показывают нам лучше любых графиков куда мы спарапланировали за 2 года.
я би оцінив в 25куе приведену 1К вонючку
аірмакс, а що тягне на модний ПОХ?
чому розглядаєте 1к там?
з інвестиційною ціллю, чи дружина виганяє?
Флай, это ж не я ссылку выложил. Ничего меня на великолепный ПОХ - магнит для новых киевлян, не тянет.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:09
До вашого "Києву Фейслеса" - ловіть "Львів динозаврика"!
)))
Успіх написав: dinozavrik написав:
Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн
буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн?
Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:18
sequence написав: zРадио написав:
Чем слабее спрос, тем больше сообщений с напускными соплями. Это мы уже проходили. Сентябрь-октябрь были последними месяцами для удачной продажи. Сейчас - "new paradigm". В феврале-марте будет "denial"
не нервничайте. Немцы на зиму мне тоскливо предсказывают продолжение инфляционного банкета. Основные виновники - те же: энергоносители, логистика, упаковка, зарплаты.
Думаю, до лета легко продержимся, а там отпуска и затишье. Перед бурей
С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных чем больше жрут расходы, от которых отказаться нельзя, тем меньше остается на покупки, которые отложить можно. Взлет стоимости энергоносителей - это аргумент в пользу уменьшения стоимости недвижимости, а не ее увеличения. Строится менее 1%/год от имеющихся фондов - себестоимость производства для РН неактуальна. Застройщики задают цены на рынке только в условиях растущего спроса. В условиях снижающегося - коллективное бессознательное. На которое с расходами за отопление в 200-400 долларов в месяц будет давить каждый неиспользуемый м2.
Впрочем, в многолетние высокие цены на газ я не очень верю. Лишь озвучиваю как один из рисков. Склоняюсь к тому, что ужесточение ДКП ФРС обвалит цены на все сырье, включая газ в Европе. Но этот фактор на КРЖН будет давить еще сильнее - вы сами знаете
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48
В прошлом году в этих числах было оживление заметное на КРНЖ, застройщики спамили своими акциями, были очереди в отделы продаж. Я думал, что с этого понедельника начнется, но пока затишье, такое чувство, что даже летом интерес к первичке был выше чем сейчас. Новостной фон за 6 месяцев сильно изменился: "эксперты" перестали пугать гряжущим подорожанием в 2 раза, сейчас больше пишут об охлаждении спроса, прогнозируют период стабильных цен.
Какие мысли у форумчан про грядущие изменения в политике ФРС? Не обвалит ли цены на недвижимость и курс гривны?
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