Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Котангенс написав:В прошлом году в этих числах было оживление заметное на КРНЖ, застройщики спамили своими акциями, были очереди в отделы продаж. Я думал, что с этого понедельника начнется, но пока затишье, такое чувство, что даже летом интерес к первичке был выше чем сейчас. Новостной фон за 6 месяцев сильно изменился: "эксперты" перестали пугать гряжущим подорожанием в 2 раза, сейчас больше пишут об охлаждении спроса, прогнозируют период стабильных цен.
Какие мысли у форумчан про грядущие изменения в политике ФРС? Не обвалит ли цены на недвижимость и курс гривны?
Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні
zРадио написав:.. С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных ..
я хрен его знает, причем тут мой семейный и корпоративный, когда форекаст идет от сиротского алхимического гаражного кооператива под названием БАСФ нерусскими буквами. прикол в том, что многие потребители химии берут сырье наперед. Ну, вы поняли, фьючерсы там всякие, уючерсы. Никто там никому ничего не скинет и в убыток работать не будет, потому что дуополия. Я вам могу накидать тут кучу всяких красивых их свеженьких графиков, но боюсь, цены мономеров и полимеров местную публику не сильно беспокоят. не будет никаких резких движений, - мировой рынок вообще не сильно реагирует на новости КРЖН, а валютные пылесосы долго и неспешно еще будут собирать бабло по всему миру. Никто ниче обваливать не собирается, как вы понять не можете? Таргетов много, в том числе занятость, которая резко завалится при кризисах.
zРадио написав: Впрочем, в многолетние высокие цены на газ я не очень верю. Лишь озвучиваю как один из рисков. Склоняюсь к тому, что ужесточение ДКП ФРС обвалит цены на все сырье, включая газ в Европе. Но этот фактор на КРЖН будет давить еще сильнее - вы сами знаете
А я верю, зачем продавать дешево то что можно продавать дорого? Альтернативных поставок Украине взять негде, игроки спотового рынка это понимают, быстро газовые котлы на мазут или э/энергию не переведёшь. Достаточно уменьшить объёмы поставок и спотовые цены улетают в космос. А Украина крупный потребитель, даже без геополитики, почему в отопительный сезон не купить у газпрома по 350 и не продать Украине по 2000?
Успіх написав:До вашого "Києву Фейслеса" - ловіть "Львів динозаврика"! )))
Успіх написав:
dinozavrik написав:Для чого оця ведмежа послуга « 9-10 тис грн буде мати», 5 років вбити щоб мати зарплату котру ціла купа людей отримують за 2-3 робочі дні?
Тобто, за місяць 80-100Кгрн? Ах, он воно що)) - от хто скуповує стояками бетонні мурашники))
"Ціла купа людей" - це точно))
Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру
The_Rebel написав:Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру
Беда в том, что интернет-хайп, хоть и прибыльный, но очень-очень коротко живущий. Где сейчас звезда ютьба Иван Гай? Кому он нах всрался? И эта девочка: сейчас зарабатывает, а через месяц-год-максимум 3 года - нах никому не нужна. В голове пусто, профессии нет, а кушать хочется еще больше и к красивой жизни привыкла. Трагикомедия.
Успіх написав:До вашого "Києву Фейслеса" - ловіть "Львів динозаврика"! ))) Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру
Це теж тупикова гілка еволюції, ба більше, оцей шар безграмотних "блохерів", які рубають легкі гроші - є шкодою для всього суспільства і ознакою його деградації. А у фразі "треба гарно вчитися" насправді все вірно, просто вчитися - це не те саме, що протирати штані в якомусь освітньому закладі заради шматка пластику.