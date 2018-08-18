Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру
Беда в том, что интернет-хайп, хоть и прибыльный, но очень-очень коротко живущий. Где сейчас звезда ютьба Иван Гай? Кому он нах всрался? И эта девочка: сейчас зарабатывает, а через месяц-год-максимум 3 года - нах никому не нужна. В голове пусто, профессии нет, а кушать хочется еще больше и к красивой жизни привыкла. Трагикомедия.
В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.
Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.
В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.
Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.
ну не кажи: бігущій бонкір, бородач Охрімєнко, оналітєг Кухар і ще пачка успішних успіхів
просто вони не заморачуються "як буду виглядєть на вєлікє" і "що подумають односєльчанє"
з.з.і. спейшел 4 Фейслес [quote] В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.
Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.
ну не кажи: бігущій бонкір, бородач Охрімєнко, оналітєг Кухар і ще пачка успішних успіхів
просто вони не заморачуються "як буду виглядєть на вєлікє" і "що подумають односєльчанє"[/quote]
ББ ще до того заробив капітал, частково проспав, має різні бізнеси і інвестиції і в цілому йому є що розказати. Охрі, банківський клерк, якого кинув топ менеджмент, підставивши відповідальним, пережив інфаркт і потім вирішив заробляти на життя як може, але вийшло врешті тільки загалом просто торгувати лицем на російських шоу. І то, не певен, що він з того добряче заробляє
А всі ці "іван гой" просто заробляють на дегенератах, як ото шахраї на лохах. І тих, і тих по світу вистачає