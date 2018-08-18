Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру