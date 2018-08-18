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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9121912291239124

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:51

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Зараз новий світ - і треба до нього якось пристосовуватись. Просто працюючи на заводі чи в клерком в офісі на квартиру в Києві будеш заробляти півжиття. Але людям старої закалки, яким у школі та вдома батьки втлумачували, що треба гарно вчитися і у тебе все буде добре, зараз дуже важко поміняти свій світогляд. Наприклад, одна знайома пішла вчитися і залишила універ на другому курсі. Розкрутила канали в інсті, тг та інші - де вона просто приміряє на собі брендові речі, взуття і т.п. При цьому багато підписників ще й куляють їй ці речі (або відсилають їх гроші на це), якщо вона для них зробить особисте фото в цих речах. Має по її словам до 3-4 тис. у.е. і цифра зростає з кількістью підписників. Судячи з квартири, яку орендує в центрі і образу її життя - можна вірити. І це всього в 19 років!!! Скажіть, як вона могла сприймати науку вчителів, що трудяться за 10-15 тис. грн. при цьому проходячи різні комісії, переатестації, стреси і т.п.? Або яка у неї є мотивація довчитися ці 5 років, а потім шукати роботу і робити кар'єру умовним економістом?)) Щоб через років 10 дійти до умовної з.п. 1000 у.е. і то, якщо повезе і не прийде чергова інфляція гривні, що обезцінить твою кар'єру

Беда в том, что интернет-хайп, хоть и прибыльный, но очень-очень коротко живущий. Где сейчас звезда ютьба Иван Гай? Кому он нах всрался? И эта девочка: сейчас зарабатывает, а через месяц-год-максимум 3 года - нах никому не нужна. В голове пусто, профессии нет, а кушать хочется еще больше и к красивой жизни привыкла. Трагикомедия.

ху із Ваня Гай? перший раз почув ... ніби в нього все гуд, осваює нове ремесло
https://24smi.org/celebrity/2361-ivan-rudskoj.html
з.і.
пишуть, що живе в Україні, може взяв кілька кавалірок біля метро, або стояк Круш, хз.

з.з.і. спейшел 4 Фейслес
В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 гру, 2021 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:01

  flyman написав:ху із Ваня Гай? перший раз почув ... ніби в нього все гуд, осваює нове ремесло
https://24smi.org/celebrity/2361-ivan-rudskoj.html
з.і.
пишуть, що живе в Україні, може взяв кілька кавалірок біля метро, або стояк Круш, хз.

з.з.і. спейшел 4 Фейслес
В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.

Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:06

  airmax78 написав:
  flyman написав:ху із Ваня Гай? перший раз почув ... ніби в нього все гуд, осваює нове ремесло
https://24smi.org/celebrity/2361-ivan-rudskoj.html
з.і.
пишуть, що живе в Україні, може взяв кілька кавалірок біля метро, або стояк Круш, хз.

з.з.і. спейшел 4 Фейслес
В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.

Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.

ну не кажи: бігущій бонкір, бородач Охрімєнко, оналітєг Кухар і ще пачка успішних успіхів

просто вони не заморачуються "як буду виглядєть на вєлікє" і "що подумають односєльчанє"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Добавлено: Вт 21 дек, 2021 16:42
Кто сейчас что покупает на таких новостях? Уже прямым языком Путин говорит о войне.
наоборот в цоколе можно от градов укрыться. Раньше это называлось бомбоубежище. А что овгз лучше? При агрессии курс обвалиться в разы и скорее всего будет дефолт.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:ху із Ваня Гай? перший раз почув ... ніби в нього все гуд, осваює нове ремесло
https://24smi.org/celebrity/2361-ivan-rudskoj.html
з.і.
пишуть, що живе в Україні, може взяв кілька кавалірок біля метро, або стояк Круш, хз.

з.з.і. спейшел 4 Фейслес
[quote] В родной деревне видео Ивангая популярностью не пользуются.

Я тоже никогда о нем не слышал до интервью с Дудем. Так это мега-стар, самый-самый-самый популярный блогер рутьюба. И то, хайп прошел и все. А миллионы не таких успешных - их время проходит гораздо стремительнее. Глупое занятие.

ну не кажи: бігущій бонкір, бородач Охрімєнко, оналітєг Кухар і ще пачка успішних успіхів

просто вони не заморачуються "як буду виглядєть на вєлікє" і "що подумають односєльчанє"[/quote]

ББ ще до того заробив капітал, частково проспав, має різні бізнеси і інвестиції і в цілому йому є що розказати.
Охрі, банківський клерк, якого кинув топ менеджмент, підставивши відповідальним, пережив інфаркт і потім вирішив заробляти на життя як може, але вийшло врешті тільки загалом просто торгувати лицем на російських шоу. І то, не певен, що він з того добряче заробляє

А всі ці "іван гой" просто заробляють на дегенератах, як ото шахраї на лохах. І тих, і тих по світу вистачає
Faceless
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