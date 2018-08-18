Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Котангенс написав:В прошлом году в этих числах было оживление заметное на КРНЖ, застройщики спамили своими акциями, были очереди в отделы продаж. Я думал, что с этого понедельника начнется, но пока затишье, такое чувство, что даже летом интерес к первичке был выше чем сейчас. Новостной фон за 6 месяцев сильно изменился: "эксперты" перестали пугать гряжущим подорожанием в 2 раза, сейчас больше пишут об охлаждении спроса, прогнозируют период стабильных цен.
Какие мысли у форумчан про грядущие изменения в политике ФРС? Не обвалит ли цены на недвижимость и курс гривны?
Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні
zРадио написав:.. С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных ..
я хрен его знает, причем тут мой семейный и корпоративный, когда форекаст идет от сиротского алхимического гаражного кооператива под названием БАСФ нерусскими буквами. прикол в том, что многие потребители химии берут сырье наперед. Ну, вы поняли, фьючерсы там всякие, уючерсы. Никто там никому ничего не скинет и в убыток работать не будет, потому что дуополия. Я вам могу накидать тут кучу всяких красивых их свеженьких графиков, но боюсь, цены мономеров и полимеров местную публику не сильно беспокоят. не будет никаких резких движений, - мировой рынок вообще не сильно реагирует на новости КРЖН, а валютные пылесосы долго и неспешно еще будут собирать бабло по всему миру. Никто ниче обваливать не собирается, как вы понять не можете? Таргетов много, в том числе занятость, которая резко завалится при кризисах.
zРадио написав: Впрочем, в многолетние высокие цены на газ я не очень верю. Лишь озвучиваю как один из рисков. Склоняюсь к тому, что ужесточение ДКП ФРС обвалит цены на все сырье, включая газ в Европе. Но этот фактор на КРЖН будет давить еще сильнее - вы сами знаете
А я верю, зачем продавать дешево то что можно продавать дорого? Альтернативных поставок Украине взять негде, игроки спотового рынка это понимают, быстро газовые котлы на мазут или э/энергию не переведёшь. Достаточно уменьшить объёмы поставок и спотовые цены улетают в космос. А Украина крупный потребитель, даже без геополитики, почему в отопительный сезон не купить у газпрома по 350 и не продать Украине по 2000?
Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин." P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
кровать не вписывается в дизайн. Концептуальные поддоны бы было самое то.
Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин." P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
так это ж Трибека и продает помню как он(она) хвастался(ась) про удачные покупки покрывала на троещинском рынке и шкафа-купе в эпике) все по конспектам, аренда 3-4года потом продажа...классика...