Додано: Вів 21 гру, 2021 14:03

zРадио написав: ..

С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных .. ..С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных ..

я хрен его знает, причем тут мой семейный и корпоративный, когда форекаст идет от сиротского алхимического гаражного кооператива под названием БАСФ нерусскими буквами.прикол в том, что многие потребители химии берут сырье наперед. Ну, вы поняли, фьючерсы там всякие, уючерсы. Никто там никому ничего не скинет и в убыток работать не будет, потому что дуополия. Я вам могу накидать тут кучу всяких красивых их свеженьких графиков, но боюсь, цены мономеров и полимеров местную публику не сильно беспокоят.не будет никаких резких движений, - мировой рынок вообще не сильно реагирует на новости КРЖН, а валютные пылесосы долго и неспешно еще будут собирать бабло по всему миру. Никто ниче обваливать не собирается, как вы понять не можете? Таргетов много, в том числе занятость, которая резко завалится при кризисах.