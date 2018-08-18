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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91219122912391249125>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:01

  flyman написав:
я відчуваю, що цоколь оКРЖН можна здати за 20К грн для цінителів мінімалізму

так а чего не сдаёте. Копите на ковёр? Заняты форумной журналистикой?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:03

  Котангенс написав:В прошлом году в этих числах было оживление заметное на КРНЖ, застройщики спамили своими акциями, были очереди в отделы продаж. Я думал, что с этого понедельника начнется, но пока затишье, такое чувство, что даже летом интерес к первичке был выше чем сейчас. Новостной фон за 6 месяцев сильно изменился: "эксперты" перестали пугать гряжущим подорожанием в 2 раза, сейчас больше пишут об охлаждении спроса, прогнозируют период стабильных цен.

Какие мысли у форумчан про грядущие изменения в политике ФРС? Не обвалит ли цены на недвижимость и курс гривны?

Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:03

  zРадио написав:..
С чем продержитесь? Я не знаю, как у вас в корпоративном и семейном бюджетах, а у остальных ..

я хрен его знает, причем тут мой семейный и корпоративный, когда форекаст идет от сиротского алхимического гаражного кооператива под названием БАСФ нерусскими буквами.
прикол в том, что многие потребители химии берут сырье наперед. Ну, вы поняли, фьючерсы там всякие, уючерсы. Никто там никому ничего не скинет и в убыток работать не будет, потому что дуополия. Я вам могу накидать тут кучу всяких красивых их свеженьких графиков, но боюсь, цены мономеров и полимеров местную публику не сильно беспокоят.
не будет никаких резких движений, - мировой рынок вообще не сильно реагирует на новости КРЖН, а валютные пылесосы долго и неспешно еще будут собирать бабло по всему миру. Никто ниче обваливать не собирается, как вы понять не можете? Таргетов много, в том числе занятость, которая резко завалится при кризисах.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні

Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:08

  zРадио написав:
Впрочем, в многолетние высокие цены на газ я не очень верю. Лишь озвучиваю как один из рисков. Склоняюсь к тому, что ужесточение ДКП ФРС обвалит цены на все сырье, включая газ в Европе. Но этот фактор на КРЖН будет давить еще сильнее - вы сами знаете

А я верю, зачем продавать дешево то что можно продавать дорого? Альтернативных поставок Украине взять негде, игроки спотового рынка это понимают, быстро газовые котлы на мазут или э/энергию не переведёшь. Достаточно уменьшить объёмы поставок и спотовые цены улетают в космос. А Украина крупный потребитель, даже без геополитики, почему в отопительный сезон не купить у газпрома по 350 и не продать Украине по 2000?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:45

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні

Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро.

скала (чи тиха гавань)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:26

  airmax78 написав:
  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин."
P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.

кровать не вписывается в дизайн. Концептуальные поддоны бы было самое то.Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:42

  airmax78 написав:
  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин."
P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.

так это ж Трибека и продает
помню как он(она) хвастался(ась) про удачные покупки покрывала на троещинском рынке и шкафа-купе в эпике)
все по конспектам, аренда 3-4года потом продажа...классика...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:
я відчуваю, що цоколь оКРЖН можна здати за 20К грн для цінителів мінімалізму

так а чего не сдаёте. Копите на ковёр? Заняты форумной журналистикой?

Тре закінчити ремонт в кавалірці на Жулянах, переселитися в неї і почати ремонт на оКРЖН. Такий план наразі.
flyman
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