Додано: Вів 21 гру, 2021 18:51

Vlad442 написав: flyman написав: Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні

Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро. Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро.

Ну вот возьмем СтамбулСредняя хотелка продавцов сейчас = 9000 TL за квадрат = 692$ (я взял курс 13, хотя еще вчера он был 18, так что не уверен что сейчас можно что-то сравнивать)средняя хотелка продавцов ровно год назад = 5450 TL = 726$средняя хотелка продавцов до начала валютного кризиса в 2014 = 3654 TL = 1827$, с тех пор в твердой валюте цена только падает.Важно заметить, что это именно хотелки, думаю при таком кризисе и рисках, реальный покупатель может расчитывать на очень большие уступки. Особенно в Турции, где принято номинальную цену чего угодно задирать до небес, чтоб оставить пространство для торга и впечатлить покупателя огромной скидкой.У нас же сейчас и наоборот бывает, сам был свидетелем ситуации, когда была договоренность на сделку в Киеве, но продавец в последний момент передумал продавать по цене, которую сам же и объявил, сказал что спешить ему некуда, боится продешевить и позже выставил значительно дороже свою советскую кваритру. Так и висит она на сайтах с лета. Сразу несколько риелторов ее размещают, пишут что отличное предложение как под инвестицию, так и для жизни.