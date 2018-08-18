Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
То ЖК Вонючка па550 была, то па500, теперь уже па300. Нет предела популизму уважающего себя практика
airmax78 написав:P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
То ЖК Вонючка па550 была, то па500, теперь уже па300. Нет предела популизму уважающего себя практика
ще тре поправку, що то в доковідних доларах, так як в доларах "нової норми" на 50% дорожче
Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин." P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.
кровать не вписывается в дизайн. Концептуальные поддоны бы было самое то.
flyman написав:Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні
Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро.
Ну вот возьмем Стамбул
Средняя хотелка продавцов сейчас = 9000 TL за квадрат = 692$ (я взял курс 13, хотя еще вчера он был 18, так что не уверен что сейчас можно что-то сравнивать) средняя хотелка продавцов ровно год назад = 5450 TL = 726$ средняя хотелка продавцов до начала валютного кризиса в 2014 = 3654 TL = 1827$, с тех пор в твердой валюте цена только падает. Важно заметить, что это именно хотелки, думаю при таком кризисе и рисках, реальный покупатель может расчитывать на очень большие уступки. Особенно в Турции, где принято номинальную цену чего угодно задирать до небес, чтоб оставить пространство для торга и впечатлить покупателя огромной скидкой.
У нас же сейчас и наоборот бывает, сам был свидетелем ситуации, когда была договоренность на сделку в Киеве, но продавец в последний момент передумал продавать по цене, которую сам же и объявил, сказал что спешить ему некуда, боится продешевить и позже выставил значительно дороже свою советскую кваритру. Так и висит она на сайтах с лета. Сразу несколько риелторов ее размещают, пишут что отличное предложение как под инвестицию, так и для жизни.