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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9122912391249125>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:27

  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

я так понимаю, эта имитация купе - это проход в master WC? Ночью можно хорошо ̶н̶а̶е̶ зацепиться за полку или споткнуться о порог :mrgreen:Зображення
и роль пылесборника сверху интересна
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 21 гру, 2021 18:30, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:27

  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

Висота стель 4 метра.
Абсолютно непрактично.

Дівиці, з фотографії - варто добре помити свої не зовсім чисті ноги.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:30

  airmax78 написав:P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.


То ЖК Вонючка па550 была, то па500, теперь уже па300. Нет предела популизму уважающего себя практика :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38

  zРадио написав:
  airmax78 написав:P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.


То ЖК Вонючка па550 была, то па500, теперь уже па300. Нет предела популизму уважающего себя практика :mrgreen:

ще тре поправку, що то в доковідних доларах,
так як в доларах "нової норми" на 50% дорожче

тодішні ПА550 зараз еквівалентно ПА825
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:41

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

Я считаю мы должны написать покаянное письмо Трибеке. Просить прощения за насмешки над ЖК Вонючка и умолять вернуться его из добровольной ссылки в Шушенское и возглавить нас, престарелых мизантропов-инвесторов-неудачников. Письмо предлагаю закончить следующей фразой: "Возьмите наши деньги, Трибека, и управляйте ими, как-будто это Ваши деньги. Бьем челом и целуем ноги, барин."
P.S. Это ПЦ конешн: куплено па300, в ремонт вложено па150 на метре максимум. Продается за 1875. Скромные овер х4. Еще и сдавалась, вполне вероятно, пару лет и ремонт точно отбила. Тогда х6 и старичок Баффет понимает что ему давно пора на пенсию.

кровать не вписывается в дизайн. Концептуальные поддоны бы было самое то.Зображення

хтось вкрав мою ідею
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:51

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Думаю, тре дивитися на Тутреччину і готуватися до подібного в Україні

Вот только в Турции цены на недвигу существенно выросли за последний год и ни на копейку пока не упали. В евро.


Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас = 9000 TL за квадрат = 692$ (я взял курс 13, хотя еще вчера он был 18, так что не уверен что сейчас можно что-то сравнивать)
средняя хотелка продавцов ровно год назад = 5450 TL = 726$
средняя хотелка продавцов до начала валютного кризиса в 2014 = 3654 TL = 1827$, с тех пор в твердой валюте цена только падает.
Важно заметить, что это именно хотелки, думаю при таком кризисе и рисках, реальный покупатель может расчитывать на очень большие уступки. Особенно в Турции, где принято номинальную цену чего угодно задирать до небес, чтоб оставить пространство для торга и впечатлить покупателя огромной скидкой.

У нас же сейчас и наоборот бывает, сам был свидетелем ситуации, когда была договоренность на сделку в Киеве, но продавец в последний момент передумал продавать по цене, которую сам же и объявил, сказал что спешить ему некуда, боится продешевить и позже выставил значительно дороже свою советскую кваритру. Так и висит она на сайтах с лета. Сразу несколько риелторов ее размещают, пишут что отличное предложение как под инвестицию, так и для жизни.
Котангенс
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Котангенс написав:Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас

Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

УРЯД СКОРОТИВ ПРОГРАМУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА МЕТРО ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

https://3m2.ua/news/kabmin-skorotyv-pro ... 0qgkedukxg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:47

  flyman написав:хтось вкрав мою ідею

там полный гугл таких идей. А вы думали вы уникальный.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:52

  kingkongovets написав:УРЯД СКОРОТИВ ПРОГРАМУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА МЕТРО ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

https://3m2.ua/news/kabmin-skorotyv-pro ... 0qgkedukxg

Згідно з документом, в уряді розпорядилися змінити витрати у бюджеті на 2021 рік.
всмысле?
Ромасик
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