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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9123912491259126>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:01

  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:10

  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:15

  hume написав:
  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство

какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла?
Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально.
В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток.
+нет грязной зоны (коридора)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:52

  Faceless написав:
  Котангенс написав:Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас

Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:54

  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?

А сколько квартир выбрасывает на рынок недвиги!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:54

  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой. По брутальной математике у нас спец budivelnik
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:59

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой

один дурак спросил, второй ответил...
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:00

  Прохожий написав:один дурак спросил, второй ответил...


Продаж совсем нет?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:01

  zРадио написав:
  Прохожий написав:один дурак спросил, второй ответил...


Продаж совсем нет?


второй дурак спросил...
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