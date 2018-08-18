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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:01
После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
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hume
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:10
Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
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hume
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:15
hume написав:
Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла?
Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально.
В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток.
+нет грязной зоны (коридора)
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Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:47
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
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Унуноктий
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:52
Faceless написав: Котангенс написав:
Ну вот возьмем Стамбул
Средняя хотелка продавцов сейчас
Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.
100 на 20
Вы хотели сказать? 😎
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Рыба-сом
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:54
Унуноктий написав:
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
А сколько квартир выбрасывает на рынок недвиги!
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Bolt
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:54
Унуноктий написав:
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой. По брутальной математике у нас спец budivelnik
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zРадио
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:59
zРадио написав:
Если
Унуноктий написав:
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой
один дурак спросил, второй ответил...
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Прохожий
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:00
Прохожий написав:
один дурак спросил, второй ответил...
Продаж совсем нет?
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zРадио
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:01
zРадио написав: Прохожий написав:
один дурак спросил, второй ответил...
Продаж совсем нет?
второй дурак спросил...
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