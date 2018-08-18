Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:16
zРадио написав: Унуноктий написав:
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой. По брутальной математике у нас спец budivelnik
8000 умерших в Киеве за 2 года. Сделок сколько там в год? 40К? А если только продажи квартир?
Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27
Прохожий написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?
Если
всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой
один дурак спросил, второй ответил...
Как там полета на обойном рынке? Не холодно стоять?
Унуноктий
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27
hume написав:
После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
сизо это тренд
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gotoviy ... Muors.html
vitaliian
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:55
Рыба-сом написав: Faceless написав: Котангенс написав:
Ну вот возьмем Стамбул
Средняя хотелка продавцов сейчас
Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.
100 на
20
Вы хотели сказать? 😎
Стамбул с запада на восток 280км
С юга на север до Карадениза не с курсе
Внутри его почти половина Мраморного моря, а оно втрое лишь меньше Азовского
барабашов
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П'ят 10 гру, 2021 10:57 Bolt
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