RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9123912491259126

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:16

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой. По брутальной математике у нас спец budivelnik

8000 умерших в Киеве за 2 года. Сделок сколько там в год? 40К? А если только продажи квартир?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 30.03.15
Подякував: 882 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой

один дурак спросил, второй ответил...
Как там полета на обойном рынке? Не холодно стоять?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21641
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27

  hume написав:
  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
сизо это тренд
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gotoviy ... Muors.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:55

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Котангенс написав:Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас

Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎

Стамбул с запада на восток 280км
С юга на север до Карадениза не с курсе
Внутри его почти половина Мраморного моря, а оно втрое лишь меньше Азовского
барабашов
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:07

Хирню какую то обсуждаем товарисчи. Начало военных действий обнулит кржн до уровня донецка. Это проблема, а не дизайн, стоимость ремонта, расстояние до метро, МОПы и налоги при переуступке.

И с каждый новым заявлением путинаии шойгу как сегодня вероятность начинает быть на уровне больше появления динозавра
adeges
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 14.03.06
Подякував: 280 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:36

  барабашов написав:
  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎

Стамбул с запада на восток 280км
С юга на север до Карадениза не с курсе
Внутри его почти половина Мраморного моря, а оно втрое лишь меньше Азовского

Я про застройку, а не админ. единицу, посмотрите на карту.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:40

  adeges написав:Хирню какую то обсуждаем товарисчи. Начало военных действий обнулит кржн до уровня донецка. Это проблема, а не дизайн, стоимость ремонта, расстояние до метро, МОПы и налоги при переуступке.

И с каждый новым заявлением путинаии шойгу как сегодня вероятность начинает быть на уровне больше появления динозавра

Доки грім не вдарить - хлоп не перехреститься!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22496
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:40

  adeges написав:Хирню какую то обсуждаем товарисчи. Начало военных действий обнулит кржн до уровня донецка. Это проблема, а не дизайн, стоимость ремонта, расстояние до метро, МОПы и налоги при переуступке.

И с каждый новым заявлением путинаии шойгу как сегодня вероятность начинает быть на уровне больше появления динозавра


Без паники-то все фигня для впечатлительных. А даже если и не фигня (0,1%) то через год-два цены ту зе мун-вспоминаем изменение крымских прайсов :wink: (какой вопрос, такой и ответ, так шо звыняйте :oops: )
drevlyanin
 
Повідомлень: 708
З нами з: 01.04.20
Подякував: 348 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9123912491259126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 71, 72, 73
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
720 385091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 22:50
барабашов
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4040088
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2385)
22.12.2021 01:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.