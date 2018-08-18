Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Хирню какую то обсуждаем товарисчи. Начало военных действий обнулит кржн до уровня донецка. Это проблема, а не дизайн, стоимость ремонта, расстояние до метро, МОПы и налоги при переуступке.
И с каждый новым заявлением путинаии шойгу как сегодня вероятность начинает быть на уровне больше появления динозавра
adeges написав:Хирню какую то обсуждаем товарисчи. Начало военных действий обнулит кржн до уровня донецка. Это проблема, а не дизайн, стоимость ремонта, расстояние до метро, МОПы и налоги при переуступке.
И с каждый новым заявлением путинаии шойгу как сегодня вероятность начинает быть на уровне больше появления динозавра
Без паники-то все фигня для впечатлительных. А даже если и не фигня (0,1%) то через год-два цены ту зе мун-вспоминаем изменение крымских прайсов (какой вопрос, такой и ответ, так шо звыняйте )