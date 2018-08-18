striped написав:

Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. Комментарии про то, что их не видели на улицах оставим на совести пишущих - меня угораздило не оказаться в этих снежных пробках. Но стало интересно - а даже 300 машин это много/мало/столько сколько нужно? Оказалось - в Киеве 2000 км дорог. 300 машин. Москва (это там где станции метро открывают для помпы по 10шт) - 6000 км. Но машин не 900, как могло бы показаться самому лучшему мэру, а 13500. И 60000 коммунальщиков. И мне кажется, что и производительность человека там немного не такой как у нас.Это я к чему? К тому, что поддержу ККЦ - Кличко и страдать...