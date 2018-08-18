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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9123912491259126>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:01

  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:10

  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:15

  hume написав:
  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ

«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso

Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство

какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла?
Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально.
В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток.
+нет грязной зоны (коридора)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:52

  Faceless написав:
  Котангенс написав:Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас

Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:16

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой. По брутальной математике у нас спец budivelnik

8000 умерших в Киеве за 2 года. Сделок сколько там в год? 40К? А если только продажи квартир?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Как вы думаете, насколько Корона вирус уменьшает нагрузку на пенсионный фонд?


Если всех жертв ковида записать в получателей выплат ПФ, то в пределах 1,5-2%. Но вопрос некорректный как таковой

один дурак спросил, второй ответил...
Как там полета на обойном рынке? Не холодно стоять?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:27

  hume написав:
  Voistov написав:Лофт на Крушельницкой

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... 0#images-8

После последних фото некоторых Киевских квартир есть ощущение,что дизайнер то же, что и в Лукьяновском СИЗО
сизо это тренд
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gotoviy ... Muors.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:55

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Котангенс написав:Ну вот возьмем Стамбул

Средняя хотелка продавцов сейчас

Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎

Стамбул с запада на восток 280км
С юга на север до Карадениза не с курсе
Внутри его почти половина Мраморного моря, а оно втрое лишь меньше Азовского
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:36

  барабашов написав:
  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Очень интересно, что такое средняя хотелка для города 100 на 200 км - размером с нашу любую область.

100 на 20 Вы хотели сказать? 😎

Стамбул с запада на восток 280км
С юга на север до Карадениза не с курсе
Внутри его почти половина Мраморного моря, а оно втрое лишь меньше Азовского

Я про застройку, а не админ. единицу, посмотрите на карту.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:13

  striped написав:Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. Комментарии про то, что их не видели на улицах оставим на совести пишущих - меня угораздило не оказаться в этих снежных пробках. Но стало интересно - а даже 300 машин это много/мало/столько сколько нужно? Оказалось - в Киеве 2000 км дорог. 300 машин. Москва (это там где станции метро открывают для помпы по 10шт) - 6000 км. Но машин не 900, как могло бы показаться самому лучшему мэру, а 13500. И 60000 коммунальщиков. И мне кажется, что и производительность человека там немного не такой как у нас.
Это я к чему? К тому, что поддержу ККЦ - Кличко и страдать...

А нахрена вообще нужен этот парк снегоуборочных машин?
Мы такие богатые?
Или такие глупые?
Снегоуборочная машина в Киеве работает от смлы пару недель в году.
Снегоуборочная машина в НЙ раьотает круглый год. Мусоровозом. В снег на нее вешается навесное оборудование и - вперед. Они такие бедные? Может они такие богатые, потому что очень разумно тратят деньги? Не обязательно, чтобы снег убирала специальная оранжевая машина.
Но мы легких путей не ищем. Закончится зима, кличко опять закупит 100500 снегоуборочных машин. кличко и страдать. Хорошо сказано.
rjkz
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