Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла? Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально. В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток. +нет грязной зоны (коридора)
striped написав:Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. Комментарии про то, что их не видели на улицах оставим на совести пишущих - меня угораздило не оказаться в этих снежных пробках. Но стало интересно - а даже 300 машин это много/мало/столько сколько нужно? Оказалось - в Киеве 2000 км дорог. 300 машин. Москва (это там где станции метро открывают для помпы по 10шт) - 6000 км. Но машин не 900, как могло бы показаться самому лучшему мэру, а 13500. И 60000 коммунальщиков. И мне кажется, что и производительность человека там немного не такой как у нас. Это я к чему? К тому, что поддержу ККЦ - Кличко и страдать...
А нахрена вообще нужен этот парк снегоуборочных машин? Мы такие богатые? Или такие глупые? Снегоуборочная машина в Киеве работает от смлы пару недель в году. Снегоуборочная машина в НЙ раьотает круглый год. Мусоровозом. В снег на нее вешается навесное оборудование и - вперед. Они такие бедные? Может они такие богатые, потому что очень разумно тратят деньги? Не обязательно, чтобы снег убирала специальная оранжевая машина. Но мы легких путей не ищем. Закончится зима, кличко опять закупит 100500 снегоуборочных машин. кличко и страдать. Хорошо сказано.