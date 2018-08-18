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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9123912491259126

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:21

  sequence написав:
  artlife написав:.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения.
И че делать?


Это покажется кому-то набившим оскомину лозунгом, но выход один - искоренение коррупции и олигархии (прежде чем кидать тапками, те кто не знает что такое олигархия - посмотрите в толковом словаре для бестолковых читателей).
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:24

  sequence написав:
  striped написав:Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. ...

Кличко неоднократно и честно высказывался по поводу снега: "Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом"
это из последнего.
ранее было "Вообще пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать"
все по классике, как говорил леня космос "Пусть снег убирает тот, кто его набросал"!


Да уж.
Как-то нам везет с мерами-дегенератами.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:31

  Vlad442 написав:
  artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.


Опять про НЙ, уж простите.
В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
Каждый топит чем может.
Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
rjkz
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