Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения. И че делать?
Это покажется кому-то набившим оскомину лозунгом, но выход один - искоренение коррупции и олигархии (прежде чем кидать тапками, те кто не знает что такое олигархия - посмотрите в толковом словаре для бестолковых читателей).
striped написав:Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. ...
Кличко неоднократно и честно высказывался по поводу снега: "Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом" это из последнего. ранее было "Вообще пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать" все по классике, как говорил леня космос "Пусть снег убирает тот, кто его набросал"!
artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.
Опять про НЙ, уж простите. В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Каждый топит чем может. Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
А в Україні - є економіка?)))) Схоже, що величезний надлишок укро-робочої сили - виїде в Польщу
Почитую польські інтернет газети, там теж не все так однозначно. Інфляція вже майже така, як в Україні. Провідна політ партія проводить політику, що їх скоро виженуть з ЄС. Наразі недали тільки допомогу на кілька ярдів євро.Короче туди є зміст їхати, якщо живеш в якомусь райцентрі, де на мінімілку хіба можна влаштуватися. Якщо хочаб є якісь 12 кг на руки тут, нафіг туди їхати