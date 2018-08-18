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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9123912491259126

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:21

  sequence написав:
  artlife написав:.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения.
И че делать?


Это покажется кому-то набившим оскомину лозунгом, но выход один - искоренение коррупции и олигархии (прежде чем кидать тапками, те кто не знает что такое олигархия - посмотрите в толковом словаре для бестолковых читателей).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:24

  sequence написав:
  striped написав:Вчера почитал про 300 интерактивных комуналлоспартанцев на борьбе со снежной стихией под предводительством самого лучшего мэра. ...

Кличко неоднократно и честно высказывался по поводу снега: "Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом"
это из последнего.
ранее было "Вообще пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать"
все по классике, как говорил леня космос "Пусть снег убирает тот, кто его набросал"!


Да уж.
Как-то нам везет с мерами-дегенератами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:31

  Vlad442 написав:
  artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.


Опять про НЙ, уж простите.
В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
Каждый топит чем может.
Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:18

Економіка Польщі стрімко розвивається. Їй потрібні робочі руки:

https://uainfo.org/blognews/1640134037- ... ik-na.html

А в Україні - є економіка?))))
Схоже, що величезний надлишок укро-робочої сили - виїде в Польщу
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:42

  Frant написав:Економіка Польщі стрімко розвивається. Їй потрібні робочі руки:

https://uainfo.org/blognews/1640134037- ... ik-na.html

А в Україні - є економіка?))))
Схоже, що величезний надлишок укро-робочої сили - виїде в Польщу

Почитую польські інтернет газети, там теж не все так однозначно. Інфляція вже майже така, як в Україні. Провідна політ партія проводить політику, що їх скоро виженуть з ЄС. Наразі недали тільки допомогу на кілька ярдів євро.Короче туди є зміст їхати, якщо живеш в якомусь райцентрі, де на мінімілку хіба можна влаштуватися. Якщо хочаб є якісь 12 кг на руки тут, нафіг туди їхати
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:25

  rjkz написав:
  sequence написав:
  artlife написав:.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения.
И че делать?


Это покажется кому-то набившим оскомину лозунгом, но выход один - искоренение коррупции и олигархии (прежде чем кидать тапками, те кто не знает что такое олигархия - посмотрите в толковом словаре для бестолковых читателей).


Да тут у шеколадного барыги полно почитателй, стоит где то упомянуть сразу слюной начинают исходить.
На приходит на нашу улицу праздник. Пидрошен уже бомбанули почти на 300 млн. за нарушение антимонопольного законодательства, а сам гетьман-предводитель в бега подался.
К чему это все. Победит Зеля олигархат, все будет гут для КРН и для страны. Будем в Евросоюзе и НАТО.
Возьмет вверх олигорхат, опять майданы, революции, имиграция, сепаратизм, просадки цен на жилье в 2-3 раза.
КРН зависит от политики, тут уж никуда не деться.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 22 гру, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:28

  Bolt написав:
  Frant написав:Економіка Польщі стрімко розвивається. Їй потрібні робочі руки:

https://uainfo.org/blognews/1640134037- ... ik-na.html

А в Україні - є економіка?))))
Схоже, що величезний надлишок укро-робочої сили - виїде в Польщу

Почитую польські інтернет газети, там теж не все так однозначно. Інфляція вже майже така, як в Україні. Провідна політ партія проводить політику, що їх скоро виженуть з ЄС. Наразі недали тільки допомогу на кілька ярдів євро.Короче туди є зміст їхати, якщо живеш в якомусь райцентрі, де на мінімілку хіба можна влаштуватися. Якщо хочаб є якісь 12 кг на руки тут, нафіг туди їхати

Вибачаюсь за оффтоп, але польська інфляція в 6% і наша в 9% - це як кажуть в Одесі "Две большие разницы", з ЄС нікого не виганяють, це пугалки.
Що до їхати чи не їхати - це Ви взагалі нісенітницю пишете. Якщо маєте заробіток, наприклад 2 куе - чи захочете жити в напів-Сомілі чи в ЄС? Питання риторичне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:30

  rjkz написав:Да уж.
Как-то нам везет с мерами-дегенератами.

это Кличко делает все ДТП, а не ездуны с купленными правам на летней резине.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:36

  Bolt написав:
  Frant написав:Економіка Польщі стрімко розвивається. Їй потрібні робочі руки:

https://uainfo.org/blognews/1640134037- ... ik-na.html

А в Україні - є економіка?))))
Схоже, що величезний надлишок укро-робочої сили - виїде в Польщу

Почитую польські інтернет газети, там теж не все так однозначно. Інфляція вже майже така, як в Україні. Провідна політ партія проводить політику, що їх скоро виженуть з ЄС. Наразі недали тільки допомогу на кілька ярдів євро.Короче туди є зміст їхати, якщо живеш в якомусь райцентрі, де на мінімілку хіба можна влаштуватися. Якщо хочаб є якісь 12 кг на руки тут, нафіг туди їхати

Тут пишуть місцеві орли, що в Україні - колосальна, величезна тіньова економіка!
Ті, хто числиться на мінімалку - отримують ще в конвертах доплату, +1000%.
Питання в тому, як давно ці орли виповзали далі великої кільцевої дороги і Бориспільського аеропорта?
Frant
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Наступний хід Флая))

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