Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:.. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
уси-пуси. Так нуждающихся (по уровню дохода) примерно 2/3 или 3/4 от населения. И че делать?
Это покажется кому-то набившим оскомину лозунгом, но выход один - искоренение коррупции и олигархии (прежде чем кидать тапками, те кто не знает что такое олигархия - посмотрите в толковом словаре для бестолковых читателей).
artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.
Опять про НЙ, уж простите. В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Каждый топит чем может. Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
Bolt написав:Якщо хочаб є якісь 12 кг на руки тут, нафіг туди їхати
Золоті слова
Це, якщо бути Флаєм)) А от якщо сім'я з 4х, то... - це лише просто, щоб вижити!(жодних гуртків для дітей, чи піци на вихідних)
В Польщі 1куй в місяць дорівнює гарувати по 60 год /тиждень. Звичайні поляки при стандартному 40 год тижні заробляють 2-3 тыс злотих, що аж раптом до 20 кг на руки. При бензі 40 грн/л, і комуналці десь 500-600зл( то, якщо що ще місцевому Долярчику за оренду смарта на Празі, чи Бемові не треба 2000 зл/ міс платити.
Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство
какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла? Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально. В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток. +нет грязной зоны (коридора)
Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж.
ПС Мое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.
hume написав:Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж.
ПС Мое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.
38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод. Все давно придумано до нас.
Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод. Все давно придумано до нас.
Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод. Все давно придумано до нас.
Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай
«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье
Faceless написав:Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
я сравнивал исключительно планировки. К слову, те планировки, что я видел в царских домах - они довольно неудобные изначально - квартира это длинный прямоугольник, который невозможно норм поделить. И в этом экзмепляре на фотке как-то незаметно 4м потолков.