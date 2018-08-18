Додано: Сер 22 гру, 2021 11:33

Ромасик написав: hume написав: kingkongovets написав: КВАРТИРА ТИЖНЯ



«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая



https://www.the-village.com.ua/village/ ... cmcGeeohso КВАРТИРА ТИЖНЯ«Будинок у будинку» в квартирі біля костелу святого Миколая

Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство Глаз радуется, по планировке отлично поработали. На 38 метрах разместить все эти зоны реальное мастерство

какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла?

Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально.

В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток.

+нет грязной зоны (коридора) какие "все" зоны? Зачем в однушке тем более 38м два санузла?Тема кровати не раскрыта. Кровать ограничена с 3 сторон. Человек, который спит возле окна, должен перепрыгивать через второго. Нет прикроватных тумбочек и розеток. Непонятно есть ли пространство между кроватью и батареей. Если есть - то зачем? Если нет - то с батареей не смотриться. И вообще фотограф даже не смог ее сфокать нормально.В общем, никакой практичности. Квартира исключительно для инста-фоток.+нет грязной зоны (коридора)

Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж.ПСМое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.