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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9124912591269127

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:47

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод.
Все давно придумано до нас.

Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай

«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье

комфорт начинается с ванбедрум

Комфорт понятие индивидуальное. Думаю флаю комфортно там где он.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:50

  Ромасик написав:
  hume написав:Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж. И как можно сравнивать планировку с готовой квартирой. Дело же не только в шкафах, дело в компановке всех зон на 38 квадратах.

ПС
Мое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.

ЗображенняЗображення
38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод.
Все давно придумано до нас.

Поменять кухню со спальней можно только если у вас есть канализационная труба на смежной стене. Иначе насосом и по потолку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай

«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье

комфорт начинается с ванбедрум

Комфорт понятие индивидуальное. Думаю флаю комфортно там где он.
В соседней ветке человек жаловался, что нет в продаже квартир 8-10м2, и что хотелось бы почувствовать себя хомячком
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58

  kingkongovets написав:кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай

«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье

комфорт начинается с ванбедрум

холостяцкая кавалирка это вот.
смотрю на нее года три.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:01

  hume написав:Поменять кухню со спальней можно только если у вас есть канализационная труба на смежной стене. Иначе насосом и по потолку.

в Варшавском большинство планировок поменянные.
Панельки еще строят по совкостандартам, где жилая комната должна быть 15м.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:02

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай

«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье

комфорт начинается с ванбедрум

холостяцкая кавалирка это вот.
смотрю на нее года три.

Еще и тариф будет как для коммерции :mrgreen:
Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:17

  Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции :mrgreen:
Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры

так а чего вам там не хватает?
с коммерцией может быть затык, еслик тому времени Витренки не уравняют тариф. А так-то там есть довольно интересное предложение по ночному тарифу.
Хотя ночной тариф по ходу отменили с 2019 года :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:28

Коммерции по прежнему плохо, а офисному сегменту - все хуже. Но разве практики нам будут врать :) Благодаря опыту у них всегда лучше, чем в среднем по рынку

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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:34

А вот за ипотеку можно аккуратно порадоваться. РЖН она не взорвала, но от низкой базы неплохо подросла. Льготная правительственная ипотека при этом остается нишевым продуктом, не влияющим существенно ни на средние ставки, ни на объем выдачи

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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:38

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно

я сравнивал исключительно планировки.
К слову, те планировки, что я видел в царских домах - они довольно неудобные изначально - квартира это длинный прямоугольник, который невозможно норм поделить.
И в этом экзмепляре на фотке как-то незаметно 4м потолков.

Наші форумні "практики" ніколи не жили в будинках царської забудови, не бували в їх підвалах, не перевіряли міцність стін, і не бачили, що там взагалі робиться.

В багатьох "царських" будинках (особливо в облцентрах, і в Києві також) - відсутнє централізоване опалення і газопостачання. :mrgreen:
Є лише водогін і електрика. Живіть і будьте щасливі. :mrgreen:
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