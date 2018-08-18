Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод. Все давно придумано до нас.
Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай
«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье
комфорт начинается с ванбедрум
Комфорт понятие индивидуальное. Думаю флаю комфортно там где он.
hume написав:Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж. И как можно сравнивать планировку с готовой квартирой. Дело же не только в шкафах, дело в компановке всех зон на 38 квадратах.
ПС Мое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.
38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод. Все давно придумано до нас.
Поменять кухню со спальней можно только если у вас есть канализационная труба на смежной стене. Иначе насосом и по потолку.
Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры
так а чего вам там не хватает? с коммерцией может быть затык, еслик тому времени Витренки не уравняют тариф. А так-то там есть довольно интересное предложение по ночному тарифу. Хотя ночной тариф по ходу отменили с 2019 года
А вот за ипотеку можно аккуратно порадоваться. РЖН она не взорвала, но от низкой базы неплохо подросла. Льготная правительственная ипотека при этом остается нишевым продуктом, не влияющим существенно ни на средние ставки, ни на объем выдачи
Faceless написав:Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно
я сравнивал исключительно планировки. К слову, те планировки, что я видел в царских домах - они довольно неудобные изначально - квартира это длинный прямоугольник, который невозможно норм поделить. И в этом экзмепляре на фотке как-то незаметно 4м потолков.
Наші форумні "практики" ніколи не жили в будинках царської забудови, не бували в їх підвалах, не перевіряли міцність стін, і не бачили, що там взагалі робиться.
В багатьох "царських" будинках (особливо в облцентрах, і в Києві також) - відсутнє централізоване опалення і газопостачання. Є лише водогін і електрика. Живіть і будьте щасливі.