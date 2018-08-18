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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9125912691279128

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:кстати это и есть настоящая кавалирка, или гарсоньерка - холостяцкая квартирка для одного, а не тот шлак, который скупает флай

«однокомнатная квартира» в совкошлаке - это камера хранения, просто место для ночлега, а не полноценное жилье

комфорт начинается с ванбедрум

холостяцкая кавалирка это вот.
смотрю на нее года три.
это квартира для онаниста-отшельника, бо ни одна нормальная женщина туда не зайдет

вернее пока лишь мечты о ней, по факту

зы: а средневзвешенный тариф на эл эн для коммерции за декабрь 3,87
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:44

  Чукча2 написав:Продавайте сейчас, в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно — Bank of America.
https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html

Если поднимут, будет грандиозное шоу...




Продана двушка в ближайшем пригороде, вопрос - что делать дальше..
в новостроях еще остались кое-какие варианты - достроят и сдадут в лучшем случае в начале 2024...
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:02

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции :mrgreen:
Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры

так а чего вам там не хватает?
с коммерцией может быть затык, еслик тому времени Витренки не уравняют тариф. А так-то там есть довольно интересное предложение по ночному тарифу.
Хотя ночной тариф по ходу отменили с 2019 года :roll:

Пространства там не хватает
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:23

  kingkongovets написав:это квартира для онаниста-отшельника, бо ни одна нормальная женщина туда не зайдет

я понял, девки только на аэродромы ходят :mrgreen: и желательно царской постройки, с духом истории.
  Faceless написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции :mrgreen:
Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры

так а чего вам там не хватает?

Пространства там не хватает

на большом пространстве нужно много бегать по квартире.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А де "Еленск" пропала з форуму?
Продала вона тоді(давно) своїх 5-7 квартир - продешевила, як бачимо - і пропала... :roll:

А Натт де?
(підозрюю що вже декілька місяців, як "заімєла мужика")

А Сержик де?
- переїхав на малу батьківщину, де нема інету?
- розвівся і запив?
- ковід? :shock:

Що тут - Бермудські острови? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:я понял, девки только на аэродромы ходят

Чим більше силікону в губах/грудях - тим більші аеродроми шукають)))
Що думаєте - вони лохушки якісь - лізти до Флая в підвал? :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:40

  Успіх написав:
  Ромасик написав:я понял, девки только на аэродромы ходят

Чим більше силікону в губах/грудях - тим більші аеродроми шукають)))
Що думаєте - вони лохушки якісь - лізти до Флая в підвал? :)

Зображення
он сказал, у нее немытые ноги

пс флай должен жить не в подвалах, а вот там на чердаке, куда она лезет :mrgreen:
он же флай, а не рептилоид
статья называлась "дом-в-доме"
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:59

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.

Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.


Опять про НЙ, уж простите.
В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
Каждый топит чем может.
Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)

Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.
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