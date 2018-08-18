Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры
так а чего вам там не хватает? с коммерцией может быть затык, еслик тому времени Витренки не уравняют тариф. А так-то там есть довольно интересное предложение по ночному тарифу. Хотя ночной тариф по ходу отменили с 2019 года
artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.
Опять про НЙ, уж простите. В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Каждый топит чем может. Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.