Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Еще и тариф будет как для коммерции Вообще, холостяцкая кавалирка не равно тесная ночлежка. 25м2 это нормальный метраж для одной комнаты, но не для всей квартиры
так а чего вам там не хватает? с коммерцией может быть затык, еслик тому времени Витренки не уравняют тариф. А так-то там есть довольно интересное предложение по ночному тарифу. Хотя ночной тариф по ходу отменили с 2019 года
artlife написав:Поддерживаю МВФ - никакого субсидирования коммунальных услуг из бюджета, в том числе отопления, для частных лиц быть не должно. Частные лица должны платить, ту же цену, что и бизнес. По всей Украине. Субсидии могут быть только адресными для тех, нуждающихся, чьи доходы не позволяют оплатить коммуналку.
Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.
Опять про НЙ, уж простите. В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Каждый топит чем может. Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)
Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.
hume написав:Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж.
ПС Мое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.
Я в советской панельке в комнату 20 метров (6 на 3,3) поставил большой шкаф-купе, кровать 160*200 с тумбочками, диван, журнальный столик и небольшой письменный стол. Добавил коридор к ванной. Прорубил дверь из комнаты на кухню (стена не несущая), в нишу сбоку поставил холодильник. В коридоре есть кладовка, куда влезет велосипед-самокат. Получилось очень функционально и уютно. Людям не нужны большие свободные пространства в однушке. Общая площадь 35 метров плюс балкон. Места вполне хватает для 1-2 человек. Если убрать кровать или диван, можно жить с ребенком до года. Не вижу подвига сделать нормальное жилье на 38 метрах.
Собственники так объявления не пишут (плюс написано Бизнес, плюс есть еще одно объявление). Стиль агента - максимально замаскировать и скрыть локацию чтобы как можно больше людей позвонило. Если это агентская замануха, то по ним нельзя судить дорого или дешево. По факту это может оказаться даже не Киев, а пригород.