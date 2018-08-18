hume написав:

Вы же видели, что площадь 38 квадратов. При этом достаточно зон для хранения вещей. Маленькая тумбочка есть встроенная в кровать, на ней лежит книга, а под ней две розетки и выключатель. А втроем вообще не удобно будет, детскую кроватку некуда будет поставить. Но тут вроде и так ясно, что квартира для одного. Очень много квартир с похожим метражем, где в комнате 20 метров стоит один диван, который нужно раскладывать для сна, и маленький шкаф. Так что в этой квартире все нормально, учитывая такой метраж.ПСМое мнение, что в однушках должно быть при любых раскладах- диван, кровать, пара встроенных шкафов для всего хлама, или гардеробная, где она может вместиться, + по рабочее место (но для него не всегда хватает места), + по возможности балкон. То есть если есть балкон его не нужно присоединять. С таким набором жизнь в однушке вполне комфортна.