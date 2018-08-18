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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9126912791289129

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:41

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:По 1300 это дорого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NBZFR.html

Собственники так объявления не пишут (плюс написано Бизнес, плюс есть еще одно объявление). Стиль агента - максимально замаскировать и скрыть локацию чтобы как можно больше людей позвонило.
Если это агентская замануха, то по ним нельзя судить дорого или дешево. По факту это может оказаться даже не Киев, а пригород.

С какого это пригорода до метро Житомирская 15 минут прогулочным шагом?!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:41

  vitaliian написав:По 1300 это дорого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NBZFR.html


локация очень размыта, это может быть как Новобеличи, так и Чайка
вполне может быть дом недалеко от ЖК Аквамарин, улицы Львовская-Верховинная, где-то там
Востаннє редагувалось Genie в Сер 22 гру, 2021 16:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:46

Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен :)


Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент.
Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.
Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver.
Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування".
Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України.
Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії.
"Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян.
Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами.
Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані.
Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:54

  Faceless написав:
  Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод.
Все давно придумано до нас.

Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно


Та да, в 38 м2 в давно проданом шлаке и дышать тесно, а в 38 м2 концептуального новостроя и в футбол можно погонять и на велосипеде круги наматывать. :mrgreen:
Не заносит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:58

  zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен :)


Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент.
Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.
Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver.
Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування".
Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України.
Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії.
"Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян.
Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами.
Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані.
Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі
Теперь Успіх может стать соинвестором элитной столичной недвижимости!!!111 :idea: :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:01

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод.
Все давно придумано до нас.

Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно


Та да, в 38 м2 в давно проданом шлаке и дышать тесно, а в 38 м2 концептуального новостроя и в футбол можно погонять и на велосипеде круги наматывать. :mrgreen:
Не заносит?

Понти дорожче грошей)))) :D

  Faceless написав:
  Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.

Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"?
Комфортная однушка имхо это метров 50-55.

Щось малувато.
Краще маєток на пагорбі, ні? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:11

  zРадио написав:..
Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.
Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver...

IPO по украински, иначе не назвать.
Отсутствие фонды приводит к диким извращениям.
Налицо желание рисковать исключительно заемными деньгами. Как и всегда, впрочем, только раньше была надежда хоть прямоугольные метры получить.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:19

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Если выкатить всем цену исходя из биржевой цены газа, то Киев (и другие облцентры) как-то выкрутится, а что делать райцентрам и пгт? В частном секторе будет отапливать одну комнату, топить буржуйки мусором и дровами, а многоэтажки? Если в результате аварий или остановки котельных они останутся без тепла, многие соберут чемоданы и поедут... куда?.. в Киев, где тепло и можно хоть что-то заработать.


Опять про НЙ, уж простите.
В НЙ НЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
Каждый топит чем может.
Кто ЭЭ, кто газом. Во многих домах топят ойлом (это не нефть, как может показаться, а смесь хз чего с хз чем. Больше похоже на нащ мазут, но подозреваю, что это отработка от ДВС с керосином или еще чем-то - и утилизация и тепло)

Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.


Я и написал.
Переходят уже очень давно, намного больше чем 5 лет.
Но уже и это промежуточный этап.
Новые стандарты - переход на эйрпамп.
Вроде с 2029 года будут штрафовать тех кто не перейдет.
Так что в Киеве каждый может топить чем хочет.
На венике тоже своя котельная, топят пеллетами вроде.
Что мешает каждому дому отцепиться от монополиста?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:28

  airmax78 написав:Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.

чьо, НЙ переходить на електрику а не на газ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:30

  Faceless написав:
  Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.

Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"?
Комфортная однушка имхо это метров 50-55.

цікаво, що там робити, зберігати хлам,
чим менша площа, тим менше хлама, і оплат за опалення і квартплата в ЖЕК/ОСББ
хочеш простору -купуєш хату в селі
flyman
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