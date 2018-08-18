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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9128912991309131>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.
Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver...

IPO по украински, иначе не назвать.
Отсутствие фонды приводит к диким извращениям.
Налицо желание рисковать исключительно заемными деньгами. Как и всегда, впрочем, только раньше была надежда хоть прямоугольные метры получить.


Так мало того что строить на заемные будут, так и прибыли от инвестирования вкладчики маловероятно что получат ибо весь контроль схемы будет за Тарьян - идеально. Дай бог чтоб если все хорошо и без потерь то хоть 10% прибыли им оставили в том ИСИ.

п.с. А потом инвесторы будут сами всем кому не лень парить покупать этот проект (надеясь заработать) - прям идеальный сетевой строительный маркетинг получается.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:37

  kbadoo написав:Так мало того что строить на заемные будут, так и прибыли от инвестирования вкладчики маловероятно что получат

На початку 1990-х в Україні були популярні трасти.
Зокрема, сумновідомий "Алькор".
Людей обчистили, ніхто навіть не сів.
Історія повторюється)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Теперь Успіх может стать соинвестором элитной столичной недвижимости!!!

От і появилась драбинка до підкорення столиці)))
  flyman написав:хочеш простору -купуєш хату в селі


Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 гру, 2021 17:51, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:48

  zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен :)


Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент.
Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.
Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver.
Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування".
Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України.
Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії.
"Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян.
Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами.
Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані.
Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі


Ага. Что-то напоминает.
"Я - не халявщик, я - партнер" (Из рекламы МММ).
Чуваки решили не заморачиваться, нафига что-то строить, если можно бумажки нарисовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:54

  flyman написав:
  airmax78 написав:Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.

чьо, НЙ переходить на електрику а не на газ


Долго переходили на газ, но сейчас новая цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:06

Мазепа, хоть и тот еще жулик, по поводу приватизации Большевика сказал правильно. О пузыре недвижимости тоже бегло есть:

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/680883/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:18

  Успіх написав:
  Рыба-сом написав:Теперь Успіх может стать соинвестором элитной столичной недвижимости!!!

От і появилась драбинка до підкорення столиці)))
  flyman написав:хочеш простору -купуєш хату в селі



там ще од Березані ще х3 таких ростоянія от Кієва і без ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:21

  zРадио написав:Мазепа, хоть и тот еще жулик, по поводу приватизации Большевика сказал правильно. О пузыре недвижимости тоже бегло есть:

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/680883/


прям Буффет український і Сорос в одном флаконі:

За його плечима і причетність до фінансових пірамід, і прострочені банківські кредити, і супровід угод з неоднозначними інвесторами на кшталт Сергія Курченка.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:23

  rjkz написав:[цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.

Зря вы так. Такое если и будет, то через несколько десятилетий, и ПОХ тому подтверждение. Ну не хотят жить в малоэтажном прицентралье, хотят там где очень плотно, пробки и воняет.

Даже на Драгоманова возле золоотвала цены вполне прицентральные. Иногда даже трёшки по 25-27 кгрн попадаются. Так что ПОХ на сегодня уделывает весь рн, а согласно ценам просматривается параллель как лучшего района Киева.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:29

  zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась

Тебя явно подводит память. Это было лет 20 назад, а лет 10 назад сошло на нет
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