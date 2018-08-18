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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9128912991309131>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:54

  flyman написав:
  airmax78 написав:Называется газойль - тяжелая фракция от переработки нефти - мазут по нашему. Но они последние 5 лет полным ходом переходят с него на свой дешевый газ.

чьо, НЙ переходить на електрику а не на газ


Долго переходили на газ, но сейчас новая цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:06

Мазепа, хоть и тот еще жулик, по поводу приватизации Большевика сказал правильно. О пузыре недвижимости тоже бегло есть:

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/680883/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:21

  zРадио написав:Мазепа, хоть и тот еще жулик, по поводу приватизации Большевика сказал правильно. О пузыре недвижимости тоже бегло есть:

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/680883/


прям Буффет український і Сорос в одном флаконі:

За його плечима і причетність до фінансових пірамід, і прострочені банківські кредити, і супровід угод з неоднозначними інвесторами на кшталт Сергія Курченка.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:23

  rjkz написав:[цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.

Зря вы так. Такое если и будет, то через несколько десятилетий, и ПОХ тому подтверждение. Ну не хотят жить в малоэтажном прицентралье, хотят там где очень плотно, пробки и воняет.

Даже на Драгоманова возле золоотвала цены вполне прицентральные. Иногда даже трёшки по 25-27 кгрн попадаются. Так что ПОХ на сегодня уделывает весь рн, а согласно ценам просматривается параллель как лучшего района Киева.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:29

  zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась

Тебя явно подводит память. Это было лет 20 назад, а лет 10 назад сошло на нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Коммерции по прежнему плохо, а офисному сегменту - все хуже. Но разве практики нам будут врать :) Благодаря опыту у них всегда лучше, чем в среднем по рынку

Зображення
а ты по прежнему несешь бред и демонстрируешь полнейшее незнание рынка и непонимание ситуации в целом

а пруф кстати где?
это данные по киеву, или по украине?

знаешь почему вас постоянно путают с зедом?
шо он, шо ты вы оба производите впечатление абсолютно оторванных от реалий людей
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:16

  kingkongovets написав:а ты по прежнему несешь бред и демонстрируешь полнейшее незнание рынкад и непонимание ситуации в целом


Бла-бла ни о чем в попытках заболтать неприятную статистику
  kingkongovets написав:а пруф кстати где?


Это кто спросил - тот, кто говоря о рынке не слышит ничего, кроме собственного голоса? Источник графиков подписан, источник данных - тоже. Каких тебе пруфов еще не хватает? (с) PDF-ку с отчетом НБУ кинуть?

  kingkongovets написав:это выводу по киеву, или по украине?


Это не выводы, а средние значения. По прайм-объектам, которые раскрывают информацию - корпоративный бизнес, работающий в сегменте

  kingkongovets написав:знаешь почему вас постоянно путают с зедом?
шо он, шо ты оба производите впечатление абсолютно оторванных от реалий людей


Реалии - слишком субъективное понятие, чтобы им пользоваться. Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн. Для тебя - бум торговли на сермиле. Все это категория оценочных суждений. Выражаясь твоей лексикой - информационный мусор
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 гру, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:38 - это стандартная площадь однущки и даже больше. В чешке с эркером (33м) есть кладовка, но довольно маленькая кухня. В типичной Патриотике (33,8м без баз балкона) кухня побольше, но нет кладовки. Большой шкаф можно организовать справа при входе. Для любителей кухни-гостинной в Патриотике можно было бы кухню и спальню поменять местами. Ширины 2840 достаточно для скромной кровати 160-180 + тумбочек. На длине 3040 еще можно попытаться всууть комод.
Все давно придумано до нас.

Сравнивать 38м2 с 4м потолками в низкоэтажном доме в центре и ячейку в панельке, где тесно даже дышать, это сильно


Та да, в 38 м2 в давно проданом шлаке и дышать тесно, а в 38 м2 концептуального новостроя и в футбол можно погонять и на велосипеде круги наматывать. :mrgreen:
Не заносит?
Дореволюционный концептуальний новострой. Мне нравится
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:29

  Faceless написав:
  Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.

Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"?
Комфортная однушка имхо это метров 50-55.

в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15.
При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно.
А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:31

  zРадио написав:Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн.

Кстати, ты привёл Колю-котлету не зря :)

Коля ведь это сказал, не потому что не знает сколько стоит сало.
Он прекрасно знает сколько стоит сало

Но вот выпедрится, по-модному, хайпануть. (Я бы хотел другое слово использовать, но модераторы не одобрят).
Это у Коли в крови.

Ну чтобы, у всех карантин, а он вот так демонстративно устраивает фейрверк в честь ДР жены. Ну чтобы всем по мордам. Вы на карантине, а у меня - фейрверк

Вот и ты такой же, только ты ни фига даже не топ-менеджер
Хотелки есть, но не реализуемые, зато у тебя есть своя альтернативная реальность, в которую ты веришь
Как-то так :)
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