Долго переходили на газ, но сейчас новая цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:54
Долго переходили на газ, но сейчас новая цель.
Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье.
Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:06
Мазепа, хоть и тот еще жулик, по поводу приватизации Большевика сказал правильно. О пузыре недвижимости тоже бегло есть:
Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:21
прям Буффет український і Сорос в одном флаконі:
За його плечима і причетність до фінансових пірамід, і прострочені банківські кредити, і супровід угод з неоднозначними інвесторами на кшталт Сергія Курченка.
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:23
Зря вы так. Такое если и будет, то через несколько десятилетий, и ПОХ тому подтверждение. Ну не хотят жить в малоэтажном прицентралье, хотят там где очень плотно, пробки и воняет.
Даже на Драгоманова возле золоотвала цены вполне прицентральные. Иногда даже трёшки по 25-27 кгрн попадаются. Так что ПОХ на сегодня уделывает весь рн, а согласно ценам просматривается параллель как лучшего района Киева.
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:29
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:56
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а ты по прежнему несешь бред и демонстрируешь полнейшее незнание рынка и непонимание ситуации в целом
а пруф кстати где?
это данные по киеву, или по украине?
знаешь почему вас постоянно путают с зедом?
шо он, шо ты вы оба производите впечатление абсолютно оторванных от реалий людей
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:16
Бла-бла ни о чем в попытках заболтать неприятную статистику
Это кто спросил - тот, кто говоря о рынке не слышит ничего, кроме собственного голоса? Источник графиков подписан, источник данных - тоже. Каких тебе пруфов еще не хватает? (с) PDF-ку с отчетом НБУ кинуть?
Это не выводы, а средние значения. По прайм-объектам, которые раскрывают информацию - корпоративный бизнес, работающий в сегменте
Реалии - слишком субъективное понятие, чтобы им пользоваться. Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн. Для тебя - бум торговли на сермиле. Все это категория оценочных суждений. Выражаясь твоей лексикой - информационный мусор
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 гру, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дореволюционный концептуальний новострой. Мне нравится
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:29
в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15.
При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно.
А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:31
Кстати, ты привёл Колю-котлету не зря
Коля ведь это сказал, не потому что не знает сколько стоит сало.
Он прекрасно знает сколько стоит сало
Но вот выпедрится, по-модному, хайпануть. (Я бы хотел другое слово использовать, но модераторы не одобрят).
Это у Коли в крови.
Ну чтобы, у всех карантин, а он вот так демонстративно устраивает фейрверк в честь ДР жены. Ну чтобы всем по мордам. Вы на карантине, а у меня - фейрверк
Вот и ты такой же, только ты ни фига даже не топ-менеджер
Хотелки есть, но не реализуемые, зато у тебя есть своя альтернативная реальность, в которую ты веришь
Как-то так
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