Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.
Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"? Комфортная однушка имхо это метров 50-55.
в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15. При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно. А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает
Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
Faceless написав:Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
вот визуализация Патриотики. Кто там куда лавирует? Толчок в 1м радует, что не надо бегать 15м. На балконе в чешке спокойно два человека ложится и загорает.