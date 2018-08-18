pesikot написав:

zРадио написав: Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн. Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн.

Кстати, ты привёл Колю-котлету не зряКоля ведь это сказал, не потому что не знает сколько стоит сало.Он прекрасно знает сколько стоит салоНо вот выпедрится, по-модному, хайпануть. (Я бы хотел другое слово использовать, но модераторы не одобрят).Это у Коли в крови.Ну чтобы, у всех карантин, а он вот так демонстративно устраивает фейрверк в честь ДР жены. Ну чтобы всем по мордам. Вы на карантине, а у меня - фейрверкВот и ты такой же, только ты ни фига даже не топ-менеджерХотелки есть, но не реализуемые, зато у тебя есть своя альтернативная реальность, в которую ты веришьКак-то так