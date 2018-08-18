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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9128912991309131

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.

Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"?
Комфортная однушка имхо это метров 50-55.

в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15.
При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно.
А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает

Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:53

  Faceless написав:Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает
Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.

вот визуализация Патриотики. Кто там куда лавирует? :roll:
Толчок в 1м радует, что не надо бегать 15м.
На балконе в чешке спокойно два человека ложится и загорает.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:01

  pesikot написав:
  zРадио написав:Для Коли Тищенко реалии - это сало по 20 грн.

Кстати, ты привёл Колю-котлету не зря :)

Коля ведь это сказал, не потому что не знает сколько стоит сало.
Он прекрасно знает сколько стоит сало

Но вот выпедрится, по-модному, хайпануть. (Я бы хотел другое слово использовать, но модераторы не одобрят).
Это у Коли в крови.

Ну чтобы, у всех карантин, а он вот так демонстративно устраивает фейрверк в честь ДР жены. Ну чтобы всем по мордам. Вы на карантине, а у меня - фейрверк

Вот и ты такой же, только ты ни фига даже не топ-менеджер
Хотелки есть, но не реализуемые, зато у тебя есть своя альтернативная реальность, в которую ты веришь
Как-то так :)


Коля был приведен в пику Конгу - тому, кому, кто ведет себя соответственно. Ты хоть аналогии свои придумай, не воруй чужие
zРадио
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