Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.
Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"? Комфортная однушка имхо это метров 50-55.
в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15. При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно. А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает
Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
Faceless написав:Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
вот визуализация Патриотики. Кто там куда лавирует? Толчок в 1м радует, что не надо бегать 15м. На балконе в чешке спокойно два человека ложится и загорает.
rjkz написав:[цель. Я считал свой дореволюционный фонд неликвидом. Но там индивидуальный газовый котел. Малоэтажная застройка в тихом и зеленом прицентралье. Думаю, через несколько лет это будет жемчужиной.
Зря вы так. Такое если и будет, то через несколько десятилетий, и ПОХ тому подтверждение. Ну не хотят жить в малоэтажном прицентралье, хотят там где очень плотно, пробки и воняет.
Даже на Драгоманова возле золоотвала цены вполне прицентральные. Иногда даже трёшки по 25-27 кгрн попадаются. Так что ПОХ на сегодня уделывает весь рн, а согласно ценам просматривается параллель как лучшего района Киева.
Да, каюсь, погорячился. Наши люди выдержанному коньку предпочитают ром-колу. Может сам на старости лет туда перееду.
Ромасик написав:на большом пространстве нужно много бегать по квартире.
Вы что, тоже хомячок? Чего там бегать? И что такое "большое пространство"? Комфортная однушка имхо это метров 50-55.
в той 25м от кровати к санузлу 1м. В вашей 55 м придется идти метров 15. При переезде с 32м в 40, ощутил, что она довльно огромная, и бегать по квартире не особо интересно. А что делать в 55м вообще непонятно. Какой-то спортзал организовать, рояль поставить посреди квартиры? На кухне организовать подпольный кулинарный цех?
zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен
Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент. Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості. Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver. Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування". Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України. Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії. "Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян. Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами. Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані. Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі
нормально, от 6куе за м2 на этапе...информативно... все остальное шелуха...
Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен
Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент. Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості. Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver. Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування". Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України. Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії. "Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян. Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами. Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані. Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі
?
Шо не так? Випустили цінні папери. Тобі не заплатили комісію і ти ледь не захлинувся?
Закусюй. Ти ж мріяв про розвиток ринку цінних паперів. Розвивають.
Щодо ціни. Черга була Па 3 куе за м. Кв. Зараз по чому? Я не сильно у курсі. Але впевнений що ти знаєш. Пиши.