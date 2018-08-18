Додано: Сер 22 гру, 2021 23:25

UA написав: Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.

Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.

Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.

Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.

Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.

Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.

Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической., вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.

Да прям странный... Наоборот - предприимчивый. Выполняет заказы крупного бизнеса за бюджетные деньги под видом заботы о киевлянах. Как и было с метро на Виноградарь. Вот прямо верю, что застройщик Варшавских вообще тут не причем был, просто Виталию Владимировичу это само в голову пришло: "Как же так? Столько лет бедные жители Виноградаря мучаются без метро... Надо срочно исправить эту несправедливость". Варшавские распроданы, интерес к постройке метро потерян.Ну а простому народу, который не вхож в кабинеты - можно просто краской разметить на асфальте велодорожки и полосы ОТ, пусть и за это скажет спасибо, краска тоже не бесплатная.Понятно, что от этого куска Окружной плюсов реально никаких без постройки моста через Днепр севернее экс-Московского. Но перспектив у этого моста нет, никто из сидящих на этом форуме не доживет до его постройки. А у друзей мэра нет столько времени ждать, им уже сейчас надо строить в том районе, а без хорошего подъезда кому нужны будут их лепухи? Кого там волнуют какие-то пробки на Оболони...