Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Наверное, слишком привыкли в 32м к крохотной кухне, крохотной комнате, крохотному с/у, лавировать между мебелью, балкону, на котором только стоять можно. Ну, бывает Не совсем понятно, чем должен радовать толчок в метре от кровати.
вот визуализация Патриотики. Кто там куда лавирует? Толчок в 1м радует, что не надо бегать 15м. На балконе в чешке спокойно два человека ложится и загорает.
А где спальня? Если бы была однушка человеческих размеров: 50-55 кв.м - можно было бы сделать кухню-гостиную и полноценную спальню, а не диванчик. "Вот тебе, слонёнок, и первая выгода" (с)
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 22 гру, 2021 22:52, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой? на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500 не надо было строить, серьезно? 2) по вчера пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Прохожий написав:airmax78 кстати давно хотел спросить но все забывал у вас багеты тоже скрытого монтажа или олдскульные пенопластовые?
В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок". Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
"Из-за таких как вы таким как я не так как всем"(с)
zРадио написав:Бугага. А Первый так красиво вкручивал, что Nver распродается как горячие пирожки. Помню, лет 10 лет назад был проект коллективного инвестирования в авто, где очередь на получение тупо разыгрывалась. Теперь вот это ноу-хау - инвестором люксовой недвижимости может стать любой голодранец. Очень интересно, но в успехе я сильно не уверен
Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент. Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості. Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver. Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування". Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України. Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії. "Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян. Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами. Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані. Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі
?
Шо не так? Випустили цінні папери. Тобі не заплатили комісію і ти ледь не захлинувся?
Закусюй. Ти ж мріяв про розвиток ринку цінних паперів. Розвивають.
Щодо ціни. Черга була Па 3 куе за м. Кв. Зараз по чому? Я не сильно у курсі. Але впевнений що ти знаєш. Пиши.
Та не. Чуваки решили, что можно не строить, чтобы бабло получать. Схема рабочая с начала 90-х.
Прохожий написав:airmax78 кстати давно хотел спросить но все забывал у вас багеты тоже скрытого монтажа или олдскульные пенопластовые?
В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок". Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.
Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса. Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать. Я на венике тоже забил на них. "Экономика должна быть экономной" (с)
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
Да прям странный... Наоборот - предприимчивый. Выполняет заказы крупного бизнеса за бюджетные деньги под видом заботы о киевлянах. Как и было с метро на Виноградарь. Вот прямо верю, что застройщик Варшавских вообще тут не причем был, просто Виталию Владимировичу это само в голову пришло: "Как же так? Столько лет бедные жители Виноградаря мучаются без метро... Надо срочно исправить эту несправедливость". Варшавские распроданы, интерес к постройке метро потерян. Ну а простому народу, который не вхож в кабинеты - можно просто краской разметить на асфальте велодорожки и полосы ОТ, пусть и за это скажет спасибо, краска тоже не бесплатная. Понятно, что от этого куска Окружной плюсов реально никаких без постройки моста через Днепр севернее экс-Московского. Но перспектив у этого моста нет, никто из сидящих на этом форуме не доживет до его постройки. А у друзей мэра нет столько времени ждать, им уже сейчас надо строить в том районе, а без хорошего подъезда кому нужны будут их лепухи? Кого там волнуют какие-то пробки на Оболони...