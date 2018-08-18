Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Прохожий написав:airmax78 кстати давно хотел спросить но все забывал у вас багеты тоже скрытого монтажа или олдскульные пенопластовые?
В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок". Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.
Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса. Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать. Я на венике тоже забил на них. "Экономика должна быть экономной" (с)
Прилепить багет сделав примыкание стены к потолку ногами, особенно в санузлах, было бы сильно дешевле выделки каждого стыка и ниш по периметру.
airmax78 написав:В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок". Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.
Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса. Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать. Я на венике тоже забил на них. "Экономика должна быть экономной" (с)
Прилепить багет сделав примыкание стены к потолку ногами, особенно в санузлах, было бы сильно дешевле выделки каждого стыка и ниш по периметру.
Вы издеваетесь? Я это прекрасно знаю. Но в Союзе не было багетов. Помните как просто решалась эта проблема советскими малярами?
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой? на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500 не надо было строить, серьезно? 2) по вчера пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Как обычно чушь для оправдания упоротого мера. Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед. Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья.
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив. Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба. Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района. Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали. Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано. Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической. Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой? на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500 не надо было строить, серьезно? 2) по вчера пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Приближенные застройщики решают вопрос привлекательности своих проектов деньгами городского бюджета. Троещина приближенным застройщикам не интересна потому стоооооят ооооочень доооолго. Ну может метро на Горбачиху персонально для Никонова пустят На том и хватит.