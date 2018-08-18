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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9130913191329133

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:50

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:airmax78
кстати давно хотел спросить но все забывал
у вас багеты тоже скрытого монтажа или олдскульные пенопластовые?

В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок".
Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.


Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса.
Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать.
Я на венике тоже забил на них.
"Экономика должна быть экономной" (с)

Прилепить багет сделав примыкание стены к потолку ногами, особенно в санузлах, было бы сильно дешевле выделки каждого стыка и ниш по периметру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:09

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок".
Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.


Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса.
Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать.
Я на венике тоже забил на них.
"Экономика должна быть экономной" (с)

Прилепить багет сделав примыкание стены к потолку ногами, особенно в санузлах, было бы сильно дешевле выделки каждого стыка и ниш по периметру.


Вы издеваетесь?
Я это прекрасно знаю.
Но в Союзе не было багетов. Помните как просто решалась эта проблема советскими малярами?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:18

rjkz делалось закругление перехода стены в потолок
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:20

  kingkongovets написав:
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.
Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.
Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.
Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.
Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.
Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.
Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?
на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500
не надо было строить, серьезно?
2) по вчера
пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда

мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое

Как обычно чушь для оправдания упоротого мера.
Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед.
Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:26

airmax78

мой комментарий опубликовал в видео миллионер, инвестор и препод:
https://www.youtube.com/watch?v=JaMyrn6-BGA

Таракану покажешь? Он расскажет про контейнеры на 7км?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 23 гру, 2021 00:39, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:37

  proftpd66 написав:airmax78

мой комментарий опубликовал в видео миллионер, инвестор и препод:
https://www.youtube.com/watch?v=JaMyrn6-BGA

Охренеть.Под этим видео ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ комментарий. Написан 5 лет НАЗАД!!!
Это твой?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:38

  Damien написав:
  proftpd66 написав:airmax78

мой комментарий опубликовал в видео миллионер, инвестор и препод:
https://www.youtube.com/watch?v=JaMyrn6-BGA

Охренеть.Под этим видео ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ комментарий. Написан 5 лет НАЗАД!!!
Это твой?


я отредактировал, ошибка ссылки.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:48

  kingkongovets написав:
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.
Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.
Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.
Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.
Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.
Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.
Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?
на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500
не надо было строить, серьезно?
2) по вчера
пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда

мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое

Приближенные застройщики решают вопрос привлекательности своих проектов деньгами городского бюджета.
Троещина приближенным застройщикам не интересна потому стоооооят ооооочень доооолго.
Ну может метро на Горбачиху персонально для Никонова пустят :mrgreen:
На том и хватит.
UA
 
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