kingkongovets написав:

UA написав: Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.

Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.

Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.

Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.

Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.

Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.

Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.

1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500не надо было строить, серьезно?2) по вчерапробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололедамост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое