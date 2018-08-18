Додано: Чет 23 гру, 2021 08:25

unicdima написав: kingkongovets написав: UA написав: Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.

Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.

Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.

Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.

Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.

Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.

Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты. 1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?

на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500

не надо было строить, серьезно?

2) по вчера

пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда



мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое 1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500не надо было строить, серьезно?2) по вчерапробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололедамост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое

Как обычно чушь для оправдания упоротого мера.

Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед.

Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья. Как обычно чушь для оправдания упоротого мера.Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед.Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья.

Значит так! Поезд, стой! РАЗ! ДВА!Запомните раз и навсегда!Все хорошее в Киеве всегда и во все времена делалось исключительно руками кличко.Кто мост построил? кличко!Кто велосипедные дорожки нарисовал? тоже кличкО!кто котенка с дерева снял? опять кличко!Бабушку через дорогу перевел? снова кличко!А 13 раз Динамо становилось чемпионом СССР само по себе? Да кличко и все голы забил и еще и воротах сэйвил.И танки немецкие в 1941 останавливал и в 1943 форсировал Днепр.А как он с Ильей Муромцем и своим братом от ига монгольского Киевскую Русь освобождали! У! Картину еще "Три богатыря" Васнецов нафотошопил. Хреново получилось. Не правдоподобно. На коне-то только Илья был. Виталя на велосипеде. А Вовчик на шухере.А про все плохое - не верьте! То злые языки да потомки печенегов мстят.