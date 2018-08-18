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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 23 гру, 2021 00:09
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
В словаре минимализма нет такого слова "багет". И да, к сожалению, их отсутствие совсем не удешевляет стоимость работ, потому что приходится проклеивать все стыки стен и потолка или, что еще дороже - делать ниши или " парящий потолок".
Но я "парящий" делать обломался. А ниши делал только там где они нужны технологически (для потолочных карнизов штор). А где не нужны - просто прямые углы. Никаких багетов.
Потолок скрытого монтажа и парящие плинтуса.
Пральна, нефиг на багеты деньги выбрасывать.
Я на венике тоже забил на них.
"Экономика должна быть экономной" (с)
Прилепить багет сделав примыкание стены к потолку ногами, особенно в санузлах, было бы сильно дешевле выделки каждого стыка и ниш по периметру.
Вы издеваетесь?
Я это прекрасно знаю.
Но в Союзе не было багетов. Помните как просто решалась эта проблема советскими малярами?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 00:18
rjkz делалось закругление перехода стены в потолок
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Додано: Чет 23 гру, 2021 00:48
kingkongovets написав:
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.
Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.
Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.
Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.
Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.
Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.
Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?
на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500
не надо было строить, серьезно?
2) по вчера
пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Приближенные застройщики решают вопрос привлекательности своих проектов деньгами городского бюджета.
Троещина приближенным застройщикам не интересна потому стоооооят ооооочень доооолго.
Ну может метро на Горбачиху персонально для Никонова пустят
На том и хватит.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 02:57
vitaliian написав:rjkz
делалось закругление перехода стены в потолок
Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 08:00
kingkongovets написав:
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.
Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.
Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.
Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.
Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.
Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.
Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?
на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500
не надо было строить, серьезно?
2) по вчера
пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Как обычно чушь для оправдания упоротого мера.
Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед.
Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 08:25
unicdima написав: kingkongovets написав:
UA написав:Кличко упер Окружную дорогу в спальный массив.
Вчера на Оболони пробки были эпического масштаба.
Раньше проблема была выехать - выехать с Оболони, сейчас стало проблемой перемещение внутри самого района.
Улицы Озерная и Героев Днепра впервые в своей истории мертво встали.
Сообщение с Вышгородом, Петровцами - Лютежом... парализовано.
Несложно просчитать, что после продления Окружной к Оболонскому проспекту ситуация станет ещё более катастрофической.
Странный у нас мер, вместо строить мост на Троещину тратит деньги на вредительские проекты.
1) вам действительно странно, шо был построен еще один кусок окружной с мостом через жд и полноценной развязкой?
на очереди развязка на пересечении богатырской и полярной и продление окружной до оболонского проспекта - обещают дотянуть до ноября, там метров 500
не надо было строить, серьезно?
2) по вчера
пробки и аварии были по всему городу, но оболонь и выезд через богатырскую стоял по вине стабунившихся на выезде из вышгорода дальнобоев, остановившихся из-за гололеда
мост кстати строится, но в упор не понимаю почему нельзя строить одно, не закончив другое
Как обычно чушь для оправдания упоротого мера.
Что, у Кличка опять внезапно в денкабре выпал снег? Где те сотни единиц техники которые он постоянно покупает? По всему городу гололед.
Если из-за развязки образовались огромные пробки то значит что-то не учли как обычно, как видим за Кличка дорожное движение превратилось в сплошную пробку из-за полнейшего непрофессионализма кличковского ворья.
Значит так! Поезд, стой! РАЗ! ДВА!
Запомните раз и навсегда!
Все хорошее в Киеве всегда и во все времена делалось исключительно руками кличко.
Кто мост построил? кличко!
Кто велосипедные дорожки нарисовал? тоже кличкО!
кто котенка с дерева снял? опять кличко!
Бабушку через дорогу перевел? снова кличко!
А 13 раз Динамо становилось чемпионом СССР само по себе? Да кличко и все голы забил и еще и воротах сэйвил.
И танки немецкие в 1941 останавливал и в 1943 форсировал Днепр.
А как он с Ильей Муромцем и своим братом от ига монгольского Киевскую Русь освобождали! У! Картину еще "Три богатыря" Васнецов нафотошопил. Хреново получилось. Не правдоподобно. На коне-то только Илья был. Виталя на велосипеде. А Вовчик на шухере.
А про все плохое - не верьте! То злые языки да потомки печенегов мстят.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 08:53
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Додано: Чет 23 гру, 2021 08:58
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
делалось закругление перехода стены в потолок
Это одно из решений, относящееся к довольно старым домам, где делали штукатурку по дранке и немного это залезло в хрущевки.
Есть еще варианты?
Думаем.
мы же не строители не томите... Как жили без багета... лепнина? Никогда её не видел в жилых домах, разве что в зимнем дворце.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 09:23
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Додано: Чет 23 гру, 2021 09:31
rjkz написав:
Есть еще варианты?
Думаем.
Воспоминания из детства - наклеенная темного цвета лента под потолком, которая отвлекала на себя внимание и создавала видимую ровность. Если присмотреться, то плиты (в хрущевке поперек комнаты было около 5 стыков) все лежали криво, перепад сантиметр и более, но потолок был побелен. Белые перепады на фоне темной ленты не так бросались в глаза. Потом при ремонте в 90-ых потолок оштукатурили и он стал ровным. Что сделали со стыком стараюсь вспомнить и не могу.
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