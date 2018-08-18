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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9132913391349135>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:39

  airmax78 написав:А где спальня? Если бы была однушка человеческих размеров: 50-55 кв.м - можно было бы сделать кухню-гостиную и полноценную спальню, а не диванчик. "Вот тебе, слонёнок, и первая выгода" (с)

  Faceless написав:Я в Патриотике был, мне визуализации не нужны.
Толчок в 1м от кровати нужен, возможно, при проблемах с пищеварением - тут, конечно, сочувствую

полноценная спальня - это с красной комнатой или без? :D Комнаты 10м достаточно для размещения кровати + комода/шкафа.
Комнаты 17м достаточно для кухни-гостинной. Но к гостинной может быть вопрос, насколько вам нужны в квартире гости.
Еще 13м остается на санузел+коридор.
Т.е. в 40м все влазит.
Но лан, может я еще недоэволюционировал до скрытых плинтусов.
И туалет в соседнем дворе очень тренирует тонус сфинктера :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:49

Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:52

ночной тариф, говорили они
поиски крысы, жрущей электричество, в частном секторе на осокорках
https://www.facebook.com/groups/osokork ... 644230688/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:10

За крок до перевороту думок©

)))
Якщо дома ЖИТИ(виходити тільки прогулятись на годинку, чи в найближчий супермаркет сходити на півгодинки) і так постійно, то тут, напевно точно треба аеродром мати, щоб "не давили стіни")))
А якщо додому приходиш тільки, щоб провести вечірній час і переночувати, а ранком бігом на роботу (не помічаючи ні стін, ні прихованих, чи пластикових плінтусів) :) - то і кімнатка 9м2 нічим не буде відрізнятись від 15-20м2))

Те саме і про "вид з вікна" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™😁
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:20

  vitaliian написав:Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м

А фонтани, а модні МОПи, а скриті плінтуси, а вертолітно-самокатна площадка????
Як без них жити??:?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:22

  Damien написав: Ну а простому народу, который не вхож в кабинеты - можно просто краской разметить на асфальте велодорожки и полосы ОТ, пусть и за это скажет спасибо, краска тоже не бесплатная.


Да-да - наблюдал на Лаврской как отлично велодорожка идет себе идет, а потом в самом аварийноопасном месте возле Лавры сливается в едином экстазе с автодорожкой и автоперекрестком и уже еле видно краску от размеченного велосипедиста. Велоинфраструктура развивается семимильными шагами, да. Каким бы был Киев без самого лучшего мэра даже в лютом триллере не покажут.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:54

  Успіх написав:Те саме і про "вид з вікна"


я так чувствую, что скоро начнут писать что и окна не нужны.
ведь можно же лампочку включить...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:56

  Frant написав:
  vitaliian написав:Ромасик 10м только кровать и то ощущением кладовки, реально минимум жилого помещения 12м

А фонтани, а модні МОПи, а скриті плінтуси, а вертолітно-самокатна площадка????
Як без них жити??:?

А как бомжи живут? По вашему хорошо, если бомж живёт возле метро.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:08

  uaprofi написав:
  Успіх написав:Те саме і про "вид з вікна"


я так чувствую, что скоро начнут писать что и окна не нужны.
ведь можно же лампочку включить...

Якщо для оренди - для роботяг/джамшутів - то можна, максимум, якесь маленьке віконце для провітрювання :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:09

  uaprofi написав:
  Успіх написав:Те саме і про "вид з вікна"

я так чувствую, что скоро начнут писать что и окна не нужны.
ведь можно же лампочку включить...

Нельзя лампочку -- электричество дорогое :lol:
alter
 
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